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"Крылья Советов" выкупили Сергея Бабкина у "Локомотива"

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"Крыльев Советов" подписали четырехлетний контракт с полузащитником Сергеем Бабкиным, выступавшим в самарской команде на правах аренды из московского "Локомотива". Об этом сообщает сайт "Крыльев".

В прошлом году Сергей Бабкин перешел в "Крылья" и сыграл 22 матча, забил один гол. Летом этого года клубы достигли соглашения о продлении аренды до конца сезона 2023/24, после чего 20-летний футболист провел ещё восемь матчей и забил два гола.

"Сергей ярко проявил себя на старте чемпионата. Заслужил вызов в сборную, хотя и не смог туда поехать, но это говорит о многом. Бабкин стал важным звеном в игре "Крыльев", поэтому мы решили подписать с ним длительное соглашение. Рады, что теперь Сергей с нами надолго. В "Крыльях" для его прогресса созданы все условия", - отметил спортивный директор "Крыльев" Сергей Корниленко.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что "Крылья" могут активировать опцию выкупа Бабкина за 40 млн рублей.

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Новости

Назад. 13 сентября 2023 Вперед.
"Крылья Советов" выкупили Сергея Бабкина у "Локомотива"
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