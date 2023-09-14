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В плену порока: стартовали съемки сериала "Чистые" для Wink Originals

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Начались съемки восьмисерийной драмы "Чистые" (18+) о тайнах и пороках петербургской богемы начала ХХ века с Фёдором Бондарчуком, Даниилом Воробьевым, Никитой Кологривым, Марком Эйдельштейном и Викторией Исаковой в ролях. Режиссер проекта — Николай Хомерики. Производством сериала занимается "НМГ Студия" совместно с компанией "Всемирные русские студии" (RWS). Сериал пополнит линейку Wink Originals, премьера состоится в 2024 году.

Кадры со съемок

Петербург, 1903 год. В столице империи расцветают серебряный век и декаданс, роскошь и разврат. Ксения (Софья Синицына) и Стеша (Диана Милютина) вынуждены работать в подпольном доме терпимости под контролем благообразной, но безжалостной распорядительницы. Они продают мужчинам тело и иллюзию любви. Кажется, у девушек нет ничего, кроме внешней красоты. Но и в пристанище пороков, в условиях подчинения и страха они сохранили чистоту души и стремление к свободе. В этом тайная сила Ксении и Стеши, с которой они смогут изменить всё.

"Мой герой — серый кардинал всей истории. Поначалу он кажется персонажем второстепенным, по касательной причастным к событиям в доме, что содержит Матушка и где обитают девушки: такой стареющий бандит, эмиссар преступного треста. Но, когда придет время, он сыграет свою ключевую роль, и вся жестокость и расчетливость этого персонажа выплеснутся наружу", — отметил исполнитель одной из главных ролей Фёдор Бондарчук.

"Я давно мечтал поработать с Николаем Хомерики, считаю его режиссером, который чувствует поэзию, а ее очень много в сценарии. Он буквально пропитан ремарками, которые отражают многослойность переживаемых героями эмоций. Очень много сложных чувств и меланхолии, огненной страсти и звенящей тишины в паузах. Если все сложится удачно, этот проект может стать красивой и почти документальной экранизацией атмосферы начала XX века. Проект абсолютно точно будет интересен зрителю, который охотится за интеллектом, сложной историей, притчей", — говорит актер Даниил Воробьев.

В сериале также снимаются Борис Каморзин, Евгений Харитонов и Риналь Мухаметов.

О сериале "Чистые" (18+)

Производство: "НМГ Студия", "Всемирные русские студии" (RWS)

Видеосервис: Wink

Жанр: остросюжетная драма

Хронометраж: 50 минут

Количество серий: 8

Режиссер-постановщик: Николай Хомерики

Автор сценария: Александр Родионов

Генеральные продюсеры "НМГ Студии": Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков

Креативные продюсеры "НМГ Студии": Жора Крыжовников, Денис Уточкин

Генеральные продюсеры RWS: Наталья Лазарева, Екатерина Галанова, Юрий Сапронов

Продюсеры Wink: Антон Володькин, Александр Косарим

Оператор-постановщик: Иван Лебедев

Художник постановщик: Павел Пархоменко

Художник по костюму: Владимир Никифоров

Художник по гриму: Кристина Битюцкая

В ролях: Фёдор Бондарчук, Виктория Исакова, Софья Синицына, Диана Милютина, Даниил Воробьев, Никита Кологривый, Борис Каморзин, Евгений Харитонов, Риналь Мухаметов, Марк Эйдельштейн.

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Новости

Назад. 14 сентября 2023
В плену порока: стартовали съемки сериала "Чистые" для Wink Originals

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