12.09.2023 17:23 Читали 14

Покупка и продажа недвижимости в инвестиционных целях является самым надежным финансовым инструментом в текущих экономических реалиях — ему доверяют почти 78% россиян. Таковы итоги исследования, проведенного Страховым Домом ВСК в российских городах-миллионниках после 14 августа 2023 года (рекордный скачок курса доллара). Для сравнения банковские депозиты считают беспроигрышным вариантом формирования накоплений 71% респондентов, хранение наличных — 69%.

Почти 30% россиян признались, что в последние годы использовали покупку или сдачу в аренду недвижимости в целях инвестиций. Причем наиболее востребован данный финансовый инструмент именно среди молодежи (18 лет — 34 года) — это подтвердили 34% опрошенных в данной возрастной категории. Чаще всего используют недвижимость в инвестиционных целях женщины — 33% опрошенных. Для сравнения, среди мужчин этот показатель составляет менее 27%.

В столице уровень доверия к недвижимости как инструменту инвестиций составляет 83%, в регионах — 75%. Самый высокий показатель — в Волгограде, Новосибирске и Перми (более 80%). Самый низкий уровень доверия — в Омске и Екатеринбурге (менее 60%).

За последние несколько лет покупку или сдачу в аренду недвижимости с целью инвестиций совершали преимущественно жители Краснодара и Санкт-Петербурга (более 45% респондентов). Реже всего данный финансовый инструмент использовали в Красноярске и Перми (менее 10%).