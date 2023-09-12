Россельхозбанк направил на поддержку сезонных в Самарской области 8 миллиардов рублей

12.09.2023 15:10 Читали 26

В Самарской области в разгаре уборочная кампания. Россельхозбанк продолжает бесперебойную поддержку труда аграриев, выдав им на сезонные работы в 2023 году 8 миллиардов рублей.

"Мы все понимаем важность развития агропромышленного комплекса у нас в стране. Россельхозбанк всегда оказывал, оказывает и будет оказывать поддержку аграриям. Сезонные работы для нас не являются исключением" — отметил Раиль Багдалов, директор Самарского филиала Россельхозбанка.

В целом по России банк оказал финансовую поддержку уборочной кампании в размере 65,2 млрд рублей. Всего же на сезонные работы в 2023 году банк предоставил уже 477,7 млрд рублей, что на 3,7% больше, чем за тот же период прошлого года.

Доля РСХБ в поддержке уборочных работ в 20 регионах страны превышает 90%.

Под посевные площади в России в 2023 году отведено 81,2 млн га, что превышает размер любой европейской страны и сравнимо с размером Намибии. Из этой площади более 48 млн га занимают зерновые и зернобобовые культуры.