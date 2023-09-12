Страховой Дом ВСК поддержит инвесторов на Дальнем Востоке и в Приморском крае

12.09.2023 12:19 Читали 22

Страховой Дом ВСК в целях содействия реализации политики по поддержке и развитию преференциальных территорий для инвесторов на Дальнем Востоке заключил соглашения о сотрудничестве с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и АО "Корпорация развития Приморского края".

Документы о партнерстве на площадке Восточного экономического форума 2023 года подписали Председатель Совета директоров Страхового Дома ВСК Сергей Цикалюк, а также врио директора КРДВ Приморье Алексей Дунаев и генеральный директор АО "Корпорация развития Приморского края" Игорь Трофимов.

В рамках соглашения компании совместно наладят обмен опытом и распространение лучших практик в направлении сотрудничества, проведут мониторинг законодательных инициатив в области регулирования деятельности бизнеса и обменяются позициями по данным инициативам. Согласно договору, планируется организация совместных мероприятий для действующих и потенциальных инвесторов, а также реализация инвестиционных бизнес-проектов в регионе. Помимо этого, партнеры намерены продвигать современные страховые продукты и сервисы, необходимые для развития нового бизнеса.

"Дальний Восток и Приморье — одни из наиболее динамично развивающихся субъектов России. Мы рады предложить наши возможности страхования рисков и инструменты банковских гарантий для новых проектов в регионе. Наша общая цель — создание благоприятных условий, через инструменты страхования, для защиты интересов инвесторов", — заявил Сергей Цикалюк.

"КРДВ непрерывно совершенствует комплексную работу по сопровождению проектов резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ). Компаниям доступна широкая линейка услуг и консультаций. Сегодня к нашим партнерам, среди которых кредитные организации, страховые, консалтинговые и аудиторские компании, присоединился Страховой Дом ВСК. Важная роль страхования в бизнесе очевидна, поскольку это мощный финансовый стабилизатор, позволяющий компенсировать убытки, гарантировать финансовую защиту от различных рисков и непредвиденных ситуаций. Вместе с партнерами мы стремимся упростить бизнесу работу, создаем условия для привлечения новых инвесторов, повышаем эффективность развития территории", — отметил Алексей Дунаев.

"При реализации масштабных проектов важно иметь надежных партнеров, которые способны предупредить возможные риски в будущем. Так, подписание соглашения о сотрудничестве со Страховым Домом ВСК поможет обеспечить страховым покрытием и банковской гарантией концессии в Приморском крае. Это очень важный шаг для успешной реализации проекта по строительству социальной инфраструктуры в Приморье с привлечением частных средств, так как страхование на этапе заключения и реализации ГЧП-соглашений позволит минимизировать риски, обеспечит финансовую устойчивость проекта и надежную защиту интересов инвестора. Мы благодарны Страховому Дому ВСК за поддержку, и уверены, что наше сотрудничество будет способствовать привлечению новых инвесторов и развитию инвестиционной деятельности в Приморском крае", — отметил Игорь Трофимов.

Он также добавил, что страхование является неотъемлемой частью ГЧП-проектов и играет роль важного инструмента обеспечения финансовой и операционной устойчивости проектов.

В рамках ВЭФ Страховой Дом ВСК, как один из лидеров цифровой трансформации в страховой сфере, представит возможности и преимущества бесшовной API-интеграции страховых решений в IT-архитектуру любого бизнеса. А также расскажет об инновационных решениях в медицинской сфере.