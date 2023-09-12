16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Страховой Дом ВСК поддержит инвесторов на Дальнем Востоке и в Приморском крае

Читали 22

Страховой Дом ВСК в целях содействия реализации политики по поддержке и развитию преференциальных территорий для инвесторов на Дальнем Востоке заключил соглашения о сотрудничестве с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и АО "Корпорация развития Приморского края".

Документы о партнерстве на площадке Восточного экономического форума 2023 года подписали Председатель Совета директоров Страхового Дома ВСК Сергей Цикалюк, а также врио директора КРДВ Приморье Алексей Дунаев и генеральный директор АО "Корпорация развития Приморского края" Игорь Трофимов.

В рамках соглашения компании совместно наладят обмен опытом и распространение лучших практик в направлении сотрудничества, проведут мониторинг законодательных инициатив в области регулирования деятельности бизнеса и обменяются позициями по данным инициативам. Согласно договору, планируется организация совместных мероприятий для действующих и потенциальных инвесторов, а также реализация инвестиционных бизнес-проектов в регионе. Помимо этого, партнеры намерены продвигать современные страховые продукты и сервисы, необходимые для развития нового бизнеса.

"Дальний Восток и Приморье — одни из наиболее динамично развивающихся субъектов России. Мы рады предложить наши возможности страхования рисков и инструменты банковских гарантий для новых проектов в регионе. Наша общая цель — создание благоприятных условий, через инструменты страхования, для защиты интересов инвесторов", — заявил Сергей Цикалюк.

"КРДВ непрерывно совершенствует комплексную работу по сопровождению проектов резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ). Компаниям доступна широкая линейка услуг и консультаций. Сегодня к нашим партнерам, среди которых кредитные организации, страховые, консалтинговые и аудиторские компании, присоединился Страховой Дом ВСК. Важная роль страхования в бизнесе очевидна, поскольку это мощный финансовый стабилизатор, позволяющий компенсировать убытки, гарантировать финансовую защиту от различных рисков и непредвиденных ситуаций. Вместе с партнерами мы стремимся упростить бизнесу работу, создаем условия для привлечения новых инвесторов, повышаем эффективность развития территории", — отметил Алексей Дунаев.

"При реализации масштабных проектов важно иметь надежных партнеров, которые способны предупредить возможные риски в будущем. Так, подписание соглашения о сотрудничестве со Страховым Домом ВСК поможет обеспечить страховым покрытием и банковской гарантией концессии в Приморском крае. Это очень важный шаг для успешной реализации проекта по строительству социальной инфраструктуры в Приморье с привлечением частных средств, так как страхование на этапе заключения и реализации ГЧП-соглашений позволит минимизировать риски, обеспечит финансовую устойчивость проекта и надежную защиту интересов инвестора. Мы благодарны Страховому Дому ВСК за поддержку, и уверены, что наше сотрудничество будет способствовать привлечению новых инвесторов и развитию инвестиционной деятельности в Приморском крае", — отметил Игорь Трофимов.

Он также добавил, что страхование является неотъемлемой частью ГЧП-проектов и играет роль важного инструмента обеспечения финансовой и операционной устойчивости проектов.

В рамках ВЭФ Страховой Дом ВСК, как один из лидеров цифровой трансформации в страховой сфере, представит возможности и преимущества бесшовной API-интеграции страховых решений в IT-архитектуру любого бизнеса. А также расскажет об инновационных решениях в медицинской сфере.

Версия для печати

Новости

Назад. 12 сентября 2023
Страховой Дом ВСК поддержит инвесторов на Дальнем Востоке и в Приморском крае

В России и мире

В Самаре прошла Международная конференция "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие"

Завершилась V Международная научно-практическая конференция "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие", организованная ведущим в нефтяной отрасли России комплексным институтом по проектно-изыскательским работам "Гипровостокнефть" (входит в группу компаний "Зарубежнефть").

Разработки Росатома предложено применять в ТЭК

Госкорпорация "Росатом" предложила нефтяникам целую линейку продуктов, призванных решить проблему разрыва экономических связей с западными производителями, При этом в числе разработок имеется не только программное обеспечение, но и сетевое оборудование собственного производства. Об этом было заявлено на Пятой научно-практической конференции "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие", организованной ведущим российским проектно-изыскательским институтом "Гипровостокнефть" (входит в группу компаний "Зарубежнефть"). Мероприятие прошло в Самаре 16-17 августа.

Культура и стиль

Всем известная русская сказка в оригинальном исполнении

2 сентября в Самарском театре кукол по адресу ул. Самарская, 95 состоится премьера спектакля "Иван-царевич и Серый волк". Над постановкой трудилась творческая команда из Санкт-Петербурга: режиссер — Светлана Дорожко (номинант национальной премии "Золотая маска"), художник-постановщик — Александр Алексеев (лауреат национальной премии "Золотая маска", номинант Высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит"), композитор — Татьяна Алешина.

Сцены городской жизни: новая выставка в городе Самара демонстрирует предметы одежды 19-го и 20-го веков

В Музее Модерна 18 августа 2023 года открылась новая выставка, на которой представлена удивительная коллекция предметов одежды рубежа XIX–XX веков, предоставленная известным коллекционером нашего времени Андреем Болдыревым. Коллекционер заявил: "Я в восторге от того, что могу поделиться своей коллекцией с публикой и дать людям возможность рассмотреть эти красивые и очень особенные предметы одежды вблизи. Также приятно видеть какой-то итог своей деятельности и признание".

Люди

Кошелек

Кофемашины для дома: 5 лучших вариантов в 2023 году

Если вы являетесь любителем бодрящего кофе и сердцем давно лелеете мечту о приобретении собственной кофемашины, то интернет-магазины порой могут ввести вас в замешательство своим огромным ассортиментом. Ведь выбрать подходящую модель не так просто, учитывая различные характеристики, параметры и цены на каждую из них. На что стоит обратить внимание при выборе кофемашины? С этим вопросом поможет разобраться управляющий интернет-магазина Холодильник.ру- Сергей Геннадьевич Котов.

Денис Изметьев: "Этот бизнес бессмертный, самый стабильный из всех"

Часто случается, что мы находим старые вещи на антресоли у бабушки дома, рассматриваем, думаем, что она нам больше никогда не пригодится, и выбрасываем, так и не узнав, о том, что коллекционеры готовы отдать за эту "безделушку" большие деньги.

Здоровье

Зумба — это для всех!

Зумба — это энергичная форма фитнеса, которая сочетает в себе элементы танца и аэробики. В основе зумбы лежит простая идея — забыть о том, что вы тренируетесь, и наслаждаться движением под зажигательную музыку. Данный вид тренировок разработан фитнес-инструктором из Колумбии Альберто Пересом в 1990-х годах.

Психолог Наталья Миронова о плюсах и минусах работы онлайн

В 21 веке психология как никогда актуальна. По сравнению с прошлыми десятилетиями эта профессия стала более востребована в обществе. Благодаря новым технологиям, профессионалы могут с легкостью оказывать помощь, не выходя из своего кабинета. Люди этой профессии помогают справиться с проблемами морально, качественно и аккуратно. Ведь сейчас общество больше времени начало уделять своему ментальному здоровью. Благодаря чему работа онлайн для психолога — это большой плюс в том, что можно быстро прийти на помощь и получить прекрасный результат.

Мой дом

Он и она