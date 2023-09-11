ХК "Лада" одержала первую победу в КХЛ

11.09.2023 11:51 Читали 18

Хоккеисты "Лады" одержали первую победу после возвращения в КХЛ.

В преддверии матча с "Амуром" тренерский штаб тольяттинцев заметно перетряхнул состав и порядок выхода звеньев на площадку по сравнению с игрой против "Салавата Юлаева", дав попутно возможность дебютировать в этом сезоне Николаю Демидову и Ивану Романову. Также в заявочный лист вернулись Николай Глухов, Никита Аноховский и Алексей Ожгихин, а в запасе оказались Григорий Грязнов, Максим Минеев, Егор Бабенко, Донат Стальнов и получивший небольшую травму Андрей Алтыбармакян. Защищать последний рубеж вышел Владислав Подъяпольский.

Волжане быстро прибрали инициативу к своим рукам и на 6-й минуте они открыли счет, реализовав численное преимущество с первой попытки — Михаил Фисенко подставил клюшку под бросок Дмитрия Кугрышева в касание, шайба нырнула под щитками вратаря хабаровчан и закатилась за ленточку. 1:0. Хоккеисты "Амура" попытались оперативно восстановить равенство на табло, но Владислав Подъяпольский держал ворота на замке и до перерыва больше никто отличиться не сумел.

Игра в начале второго периода слегка увязла в удалениях, причем в какой-то момент "Лада" на целых две минуты осталась впятером против троих соперников, однако не забила. Потом черед побыть в большинстве настал у "Амура", но и гости с Дальнего Востока свои шансы не использовали. Когда дело постепенно приближалось к очередной паузе, подопечные Олега Браташа удвоили отрыв, все-таки еще раз наказав хабаровчан за грубость — Дмитрий Кугрышев идеальным по точности пасом нашел Скотта Космачука и канадский форвард забросил свою первую шайбу в КХЛ. 2:0.

В заключительной трети команды заиграли на встречных курсах, не обращая внимания на то, в полных или неполных составах они находятся на льду. Так "Лада" забила в меньшинстве — Трой Джозефс перехватил шайбу, убежал в отрыв и вывел Остапа Сафина на пустой угол, чем 71-й номер тольяттинцев воспользовался. 3:0. Меньше чем через минуту "тигры" подсократили отставание уже при игре "5 на 3". Александр Хохлачев броском с ползоны огорчил Подъяпольского — 3:1. Однако надежды хабаровчан на спасение рухнули спустя 26 секунд, когда Трой Джозефс убежал на рандеву с Янисом Калниньшом и в ближнем бою разобрался с ним. 4:1. Финальный результат установил Николай Глухов — защитник "автозаводцев" пушечным выстрелом реализовал большинство и подвел черту под разгромом "Амура". 5:1.

Следующий поединок в рамках регулярного чемпионата "Лада" проведет 12 сентября в Челябинске, соперником станет местный "Трактор".