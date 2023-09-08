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Сергей Цикалюк — лауреат Всероссийской профессиональной премии финансистов "Репутация"

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Председатель Совета директоров Страхового Дома ВСК Сергей Цикалюк награжден Всероссийской профессиональной премией "Репутация" за личный вклад в развитие страховой отрасли Российской Федерации.

Всероссийская профессиональная премия финансистов проводится с 2010 года. На протяжении 13 лет в ней участвуют ведущие профессионалы финансовой сферы, а награждение проходит при участии высших руководителей Банка России и Минфина РФ. Лауреатами в разные годы становились Герман Греф, Михаил Мамута и многие другие.

Сергей Цикалюк внес значительный личный вклад в создание и последующее развитие отечественного рынка страхования. При его непосредственном участии были заложены нормативные основы организации страхового дела в Российской Федерации.

На протяжении всей своей деятельности в сфере страхования в течение более 30 лет Сергей Алексеевич выступает за более активное и широкое проникновение страхования во все сферы жизни граждан и деятельности предприятий, повышение качества страховой защиты и доступности страховых услуг.

Решение о присвоении Всероссийской профессиональной премии финансистов "Репутация" базируется на оценке профессиональных, деловых и личностных качеств финансового специалиста профессиональным сообществом в ходе открытого
голосования.

"Сегодня Страховой Дом ВСК сохраняет высокий уровень финансовой устойчивости. У нас есть четкое видение стратегических направлений развития. Мы нацелены на создание надежных, высокотехнологичных продуктов и сервисов с высокой ценностью для наших клиентов. Для нас, высокая оценка от коллег по финансовой сфере, является подтверждением правильности нашей стратегии ВСК", — заявил Сергей Цикалюк.

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Новости

Назад. 08 сентября 2023
Сергей Цикалюк — лауреат Всероссийской профессиональной премии финансистов "Репутация"
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