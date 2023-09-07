Частные инвесторы могут открыть брокерский счет в ПСБ через "Госуслуги"

07.09.2023 15:39 Читали 17

ПСБ предоставил частным инвесторам возможность дистанционного открытия брокерского счета через портал "Госуслуги". Новый сервис доступен клиентам-физлицам, имеющим подтвержденную учетную запись на портале.

Для заключения брокерского договора и открытия счета достаточно зайти на сайт ПСБ в раздел "Инвестиции — брокерское обслуживание", выбрать опцию "Заключить договор через "Госуслуги" и подтвердить личные данные с помощью кода из СМС. Новый сервис позволяет открыть брокерский счет и начать инвестировать на фондовом и валютных рынках без визита в офис ПСБ.

"Наша главная цель — обеспечить клиентам быстрый, простой и надежный доступ к нашим продуктам и услугам, в том числе онлайн, без визита в офис. Дистанционное открытие брокерского счета расширяет возможности частных инвесторов и гарантирует безопасное проведение всех операций из любой точки России. Весь процесс займет не более 5 минут", — отмечает старший вице-президент — директор департамента управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев.