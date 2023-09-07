ВСК и Европлан запустили акцию "Первый год каско в подарок" для самосвалов FAW

Преимущества оформления полиса каско:
- без ограничений по количеству страховых случаев в течение года
- помощь в урегулировании убытков
- дополнительная экономия до 30% при установке противоугонных систем
- без ограничений по месту хранения транспорта, количеству допущенных к управлению водителей.
Акция продлится до 14 ноября 2023 года во всех регионах присутствия "Европлан".
Самосвалы FAW на сегодняшний день являются востребованными на рынке, в том числе и по выдачам в лизинг. При этом страхование у ВСК гарантирует быстрое страховое возмещение и непрерывность бизнес-процессов в случае каких-либо непредвиденных ситуаций в рамках страхового полиса.