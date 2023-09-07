ВСК и Европлан запустили акцию "Первый год каско в подарок" для самосвалов FAW

07.09.2023 14:00 Читали 21

Страховой Дом ВСК совместно с "Европлан" запускает акцию: "Первый год каско в подарок". При оформлении в лизинг нового самосвала марки FAW на срок от 35 месяцев наши клиенты получают полис каско на 12 месяцев бесплатно.