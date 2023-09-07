16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Вера Подгузова: женщины значительно чаще мужчин инвестируют в образование детей

Читали 14

В рамках дискуссии "Женский взгляд на инвестиции" на площадке форума "Capital Markets: Россия" Вера Подгузова, старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ, отметила, что, согласно статистике, 72% россиян, которые копят на обучение и образование детей, составляют женщины, и они обладают большим инвестиционным потенциалом, который необходимо развивать.

"ПСБ много лет занимается темой финансовой грамотности населения, анализирует получаемую информацию, проводит оценку финансового и инвестиционного поведения мужчин и женщин, их подходов к управлению своим благосостоянием. Мы пришли к выводу, что женщины более ответственны — они используют долгосрочные инвестиционные стратегии, может быть, менее доходные, но при этом и менее рискованные. Однако на фоне роста общего числа инвесторов, доля женщин, которые стали инвесторами, не превышает 30%. Во многом это объясняется их недостаточной финансовой информированностью и непониманием того, как заниматься инвестиционной практикой", — сказала Вера Подгузова.

Она отметила, что для развития инвестиционного потенциала женской части населения страны необходимы специальные программы, повышающие уровень финансовой грамотности. Так, по инициативе ПСБ несколько лет назад был запущен проект "Женское лидерство в инвестициях", который вошел в план Национальной стратегии действий в интересах женщин России. Целью проекта стало создание единой информационной среды, где любой, кто интересуется инвестициями, может получить необходимые знания и поддержку в этой области. Уже разработана отдельная платформа-сайт, где не только предоставлен доступ к бесплатным знаниям об инвестициях, но и оказывается информационная поддержка всем, кто желает научиться приумножать свой капитал и правильно распоряжаться финансами.

Кроме того, в этом году ПСБ запустил инвестиционный индекс, который позволяет на регулярной основе проводить оценку сберегательно-инвестиционной активности населения России. По итогам первого исследования индекс составил 54 пункта из 100 возможных, поэтому текущий уровень инвестиционно-сберегательной активности сейчас ближе к нижней границе среднего, что также свидетельствует о потребности россиян в консультационных и обучающих услугах, которые бы расширил их инвестиционные возможности. В рамках исследования проводилось изучение и женского подхода к инвестициям.

"Женщины чаще ориентированы на сохранение своих сбережений, в период нестабильности первыми замечают негативные эффекты, например, высокую инфляцию и переориентируют семейные сберегательные стратегии в сторону сохранения доходов. Это очень рациональный сегмент населения, обладающий высоким потенциалом инвестирования. Исследование также показало, что среди трудоустроенных россиян женщины берут кредиты заметно чаще мужчин, но при этом более ответственно смотрят на долговые обязательства: так, среди них в два раза меньше тех, кто считает нормальным допустить просрочку по кредиту", — отметила основные результаты исследования Вера Подгузова.

В дискуссии приняли участие представители Московской биржи, аналитического центра НАФИ, компании STONE, а также инвестиционные советники. Участники обсудили особенности вовлечения женщин в инвестиции, популяризацию инвестиций среди женской аудитории, инвестиционные возможности для женщин как в России, так и на территории Евразийского пространства, а также подход к формированию капитала для детей.

Версия для печати

Новости

Назад. 07 сентября 2023
ВСК и Европлан запустили акцию "Первый год каско в подарок" для самосвалов FAW
Вера Подгузова: женщины значительно чаще мужчин инвестируют в образование детей
ВСК первым подключился к "Цифровому профилю организации"
РТК-Солар: Количество кибератак на корпоративные сети увеличилось в 2 раза

В России и мире

В Самаре прошла Международная конференция "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие"

Завершилась V Международная научно-практическая конференция "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие", организованная ведущим в нефтяной отрасли России комплексным институтом по проектно-изыскательским работам "Гипровостокнефть" (входит в группу компаний "Зарубежнефть").

Разработки Росатома предложено применять в ТЭК

Госкорпорация "Росатом" предложила нефтяникам целую линейку продуктов, призванных решить проблему разрыва экономических связей с западными производителями, При этом в числе разработок имеется не только программное обеспечение, но и сетевое оборудование собственного производства. Об этом было заявлено на Пятой научно-практической конференции "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие", организованной ведущим российским проектно-изыскательским институтом "Гипровостокнефть" (входит в группу компаний "Зарубежнефть"). Мероприятие прошло в Самаре 16-17 августа.

Культура и стиль

Всем известная русская сказка в оригинальном исполнении

2 сентября в Самарском театре кукол по адресу ул. Самарская, 95 состоится премьера спектакля "Иван-царевич и Серый волк". Над постановкой трудилась творческая команда из Санкт-Петербурга: режиссер — Светлана Дорожко (номинант национальной премии "Золотая маска"), художник-постановщик — Александр Алексеев (лауреат национальной премии "Золотая маска", номинант Высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит"), композитор — Татьяна Алешина.

Сцены городской жизни: новая выставка в городе Самара демонстрирует предметы одежды 19-го и 20-го веков

В Музее Модерна 18 августа 2023 года открылась новая выставка, на которой представлена удивительная коллекция предметов одежды рубежа XIX–XX веков, предоставленная известным коллекционером нашего времени Андреем Болдыревым. Коллекционер заявил: "Я в восторге от того, что могу поделиться своей коллекцией с публикой и дать людям возможность рассмотреть эти красивые и очень особенные предметы одежды вблизи. Также приятно видеть какой-то итог своей деятельности и признание".

Люди

Кошелек

Кофемашины для дома: 5 лучших вариантов в 2023 году

Если вы являетесь любителем бодрящего кофе и сердцем давно лелеете мечту о приобретении собственной кофемашины, то интернет-магазины порой могут ввести вас в замешательство своим огромным ассортиментом. Ведь выбрать подходящую модель не так просто, учитывая различные характеристики, параметры и цены на каждую из них. На что стоит обратить внимание при выборе кофемашины? С этим вопросом поможет разобраться управляющий интернет-магазина Холодильник.ру- Сергей Геннадьевич Котов.

Денис Изметьев: "Этот бизнес бессмертный, самый стабильный из всех"

Часто случается, что мы находим старые вещи на антресоли у бабушки дома, рассматриваем, думаем, что она нам больше никогда не пригодится, и выбрасываем, так и не узнав, о том, что коллекционеры готовы отдать за эту "безделушку" большие деньги.

Здоровье

Зумба — это для всех!

Зумба — это энергичная форма фитнеса, которая сочетает в себе элементы танца и аэробики. В основе зумбы лежит простая идея — забыть о том, что вы тренируетесь, и наслаждаться движением под зажигательную музыку. Данный вид тренировок разработан фитнес-инструктором из Колумбии Альберто Пересом в 1990-х годах.

Психолог Наталья Миронова о плюсах и минусах работы онлайн

В 21 веке психология как никогда актуальна. По сравнению с прошлыми десятилетиями эта профессия стала более востребована в обществе. Благодаря новым технологиям, профессионалы могут с легкостью оказывать помощь, не выходя из своего кабинета. Люди этой профессии помогают справиться с проблемами морально, качественно и аккуратно. Ведь сейчас общество больше времени начало уделять своему ментальному здоровью. Благодаря чему работа онлайн для психолога — это большой плюс в том, что можно быстро прийти на помощь и получить прекрасный результат.

Мой дом

Ликвидировано открытое горение при тушении лесного пожара в Жигулевском заповеднике

В понедельник, 14 августа, в 19:20 было ликвидировано открытое горение на площади 9,4 Га при тушении лесного пожара в районе Бахиловой Поляны. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Он и она