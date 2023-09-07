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ВСК первым подключился к "Цифровому профилю организации"

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Страховой Дом ВСК первым подключился к "Цифровому профилю" для юридических лиц. Сервис позволит компании оперативно взаимодействовать с клиентами — юридическими лицами в цифровом формате.

"Цифровой профиль организации" — это совокупность цифровых записей о компаниях (ЮЛ, ИП), содержащихся в информационных системах государственных органов и организаций.

Система, по аналогии с "Цифровым профилем гражданина", содержит юридически значимые сведения из различных государственных информационных систем. Подключение к системе позволит организациям получать различные услуги в цифровом формате без предоставления документов.

Например, при получении страховых услуг по организации-клиенту доступны два состава данных: выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП и сведения о транспортных средствах организации. "Цифровой профиль" позволяет клиентам ЮЛ/ИП ВСК предоставить массив сведений об организации и страхуемых автомобилях без предоставления бумажных документов.

Данные предоставляются по согласию пользователя, выраженном в личном кабинете Госуслуг.

ВСК подключилась к инновационной платформе при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Центрального Банка РФ и Ассоциации ФинТех.

"Цифровой профиль" позволит нашим клиентам собирать необходимые для заключения сделки документы онлайн и в достоверном формате, не требующем повторного заполнения и длительной проверки. Такая возможность позволит оперативно получать страховые услуги, — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК. — Внедрение инноваций, нацеленных на удовлетворение потребностей клиентов, это стратегическая задача ВСК. Подключение к "Цифровому профилю организации" — важный шаг, которым ВСК подтверждает свое обязательство предоставлять высококачественные и современные услуги, экономя время клиента и упрощая процесс страхования".

"Ассоциация ФинТех при работе над концепцией цифрового профиля юридического лица тесно взаимодействовала с Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Банком России и многими участниками финансового и страхового рынков, собирала мнения, выступала в качестве экспертной площадки для диалога всех заинтересованных сторон. Подключение ВСК к "Цифровому профилю" — один из значимых итогов деятельности АФТ в этом направлении. Использование Цифрового профиля юридического лица позволит ВСК упростить процессы онбординга клиентов и андеррайтинга страховых заявок, повысит степень цифровизации и удобства услуг для людей", — говорит Максим Григорьев, генеральный директор Ассоциации ФинТех.

"Минцифры поддерживает использование "Цифрового профиля" страховыми организациями. Это упростит проверку сведений о клиенте — данные будут подтягиваться из достоверных государственных источников, они всегда актуальные и не требуют дополнительной проверки. Цифровой профиль формируется автоматически на основании более чем 18 сведений, которые включают в себя около 800 различных параметров. Основные поставщики данных для цифрового профиля — ФНС, лицензирующие органы, Минцифры и МВД. В цифровом профиле отражаются сведения из реестров ИП, юридических лиц, субъектов МСП, лицензий, данные о наличии и блокировке счетов, задолженность перед государством, налоговые декларации, бухгалтерская отчетность, сведения о транспортных средствах, а также статус аккредитации для ИТ-компаний. Перечень поставщиков и сведений будет расширяться с учетом новых потребностей бизнеса", — говорит Михаил Прохоров Заместитель директора Департамента развития сервисов и клиентского опыта.

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