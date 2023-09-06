Представитель ВСК Борис Сергеев избран Вице-президентом РААКС

06.09.2023 17:30 Читали 17

Вице-президент — руководитель управления страхования специальных рисков Страхового Дома ВСК Борис Сергеев избран на должность Вице-президента Российской ассоциации авиационных и космических страховщиков (РААКС). Решение принято координационным советом организации.

Заседание руководящего органа РААКС состоялось 4 сентября 2023 года. В нем приняли участие шесть из восьми членов координационного совета Ассоциации — представителей ведущих страховых компаний России. Решение о назначении Бориса Сергеева Вице-президентом организации было принято единогласно и является подтверждением признания компетенции и профессиональных качеств функционера страховым сообществом.

"Доверие со стороны членов организации показывает важность участия Страхового Дома ВСК в развитии и совершенствовании отрасли страхования авиационных и космических рисков. Вместе со всеми участниками Ассоциации мы будем продолжать развивать нашу отрасль, продвигать совместные инициативы и создавать инновационные решения. Я уверен, что наши усилия помогут сделать отрасль еще более устойчивой и конкурентоспособной на мировой арене", — заявил Борис Сергеев.

Российская ассоциация авиационных и космических страховщиков создана в 1996 году. Ее образование было вызвано необходимостью консолидации авиационных страховщиков России и стран бывшего СССР с целью защиты их интересов и координации деятельности по выработке общих правил страхования авиационных и космических рисков, а также представления авиационных страховщиков России на международном страховом рынке.

Страховой Дом ВСК является одной из трех компаний-членов Ассоциации с момента ее создания в 1996 году. В настоящее время РААКС объединяет 12 страховых организаций.