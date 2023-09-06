Команда, без которой нам не жить: Wink и more.tv представили трейлер сериала "ФК Родина" с Романом Евдокимовым

06.09.2023 16:36 Читали 18

Видеосервисы Wink и more.tv представили официальный трейлер 8-серийной криминальной спортивной комедии "ФК Родина" (18+). Главную роль в проекте исполнил Роман Евдокимов ("‎Фишер"‎, "‎Актрисы"‎), режиссером выступил Иван Плечев ("‎Солдаут"‎). Проект пополнит линейки Wink Originals и more originals, премьера состоится осенью 2023 года.

Производством сериала занимается кинокомпания Prospect Production при поддержке Института развития интернета (АНО "‎ИРИ"‎). Prospect Production — создатели молодежного хита "‎Трудные подростки" (more originals), который стал победителем таких престижных премий, как "Большая цифра", Национальная премия в области веб-индустрии и Effie Awards Russia.

По сюжету провинциальная футбольная команда "Родина" в разгар сезона лишается финансирования и вылетает из чемпионата, потому что ее владелец, мэр города, решает продать клуб. Ради спасения игроки идут на сделку с местным авторитетом и соглашаются перевезти контрабанду в Китай. Но всё идет не по плану, и футболисты оказываются должниками авторитета, скрываются от китайской мафии, а капитан команды внезапно становится владельцем клуба.

Трейлер

Новые кадры со съемок

"‎‎Я влюбился в историю после первой встречи с режиссером Ваней Плечевым. Прочитав сценарий, я увидел во многом реалистичное кино, а на встрече Ваня дал ключ к истории — это взрослая сказка. Ваня очень зажег меня персонажем и своим видением мира, в котором история происходит. У нас сложился крутой каст и мы очень доверяли друг другу, поэтому всё было легко. Переплыть реку вчетвером на тонущей лодке, врезаться на "буханке" в березу, повисеть вниз головой на футбольных воротах, пока по вам лупят мячом, — нам всё было в кайф. Уверен, зритель увидит, что мы делали всё в удовольствие и на полную катушку", — говорит Роман Евдокимов, исполнитель главной роли.

"‎Для меня было важно разработать сериал на футбольную тему таким образом, чтобы полностью уйти от жанра классической спортивной драмы, но при этом сохранить самое важное, — эмоции, радость и страсть, которые всем дарит эта игра. На мой взгляд, этот киносериал может быть близок очень широкой аудитории. Это авантюрная, смешная, местами мрачная сказка про командный дух, взаимовыручку и любовь к спорту. Про ребят, которые выше всего ценят дружбу и всегда готовы к новым приключениям"‎, — отмечает Иван Плечев, режиссер сериала.

В сериале снимались также Валерия Репина, Максим Белбородов, Игорь Хрипунов, Тихон Асеев, Мила Исаева, Александр Клюквин, Алексей Филиппов, Владимир Виноградов, Кристина Бабушкина и Юрий Нифонтов.

О сериале "ФК Родина" (18+)

Производство: Prospect Production при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ")

Видеосервисы: Wink и more.tv

Режиссер: Иван Плечев

Продюсеры Prospect Production: Наталья Голодова, Дмитрий Лунев, Сергей Бородин, Екатерина Матвиенко, Алексей Воробьев, Борис Мокроусов

Креативные продюсеры: Дмитрий Видавский, Екатерина Матвиенко, Алексей Воробьев, Иван Плечев

Сценаристы: Алексей Воробьев, Екатерина Матвиенко, Дмитрий Видавский, Ася Беликова, Иван Новиков, Евгений Соколовский, Дмитрий Николаев, Андрей Орлов

В ролях: Роман Евдокимов, Валерия Репина, Максим Белбородов, Игорь Хрипунов, Тихон Асеев, Мила Исаева, Александр Клюквин, Алексей Филиппов, Владимир Виноградов, Кристина Бабушкина, Юрий Нифонтов