Американский боксер Кевин Джонсон переедет жить в Самару

06.09.2023 10:12 Читали 9

Американский боксер Кевин Джонсон подал документы на получение российского гражданства и намерен жить в Самаре, сообщает "РЕН ТВ".

"Я счастлив! Это замечательное чувство - знать, что теперь ты гражданин России. В пятницу или субботу я вернусь в Россию. И вы, друзья, увидите, как я счастлив возвращению", - отметил Джонсон.

Спортсмен заявил, что хотел стать гражданином России еще 15 лет назад. Но раньше он был отцом-одиночкой, воспитывающим дочь, которую было сложно забрать в другую страну. Сейчас же она уже выросла и живет в собственном доме.

"Все хорошо, у меня до сих пор есть паспорт США. Поэтому я езжу навещать свою дочь и семью. Так что проблем нет. Я хотел стать гражданином России более 15 лет. И каждый раз, когда я приезжал, я понимал, что надо уезжать, так как надо было присматривать за дочкой", - отметил боксер.

Он добавил, что много где побывал в России и уже давно решеил связать с ней свою жизнь.