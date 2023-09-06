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Цифровая клиника ВСК и "Доктор рядом" расширят возможности телемедицины для своих клиентов в рамках ЭПР

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Клиенты Страхового Дома ВСК и медтехкомпании "Доктор рядом" одними из первых получат возможность заботы о своем здоровье в рамках экспериментального правового режима (ЭПР).

Эксперимент установлен правительством РФ и начал действовать с 1 августа 2023 года. В число его участников вошла медтехкомпания "Доктор рядом".

Преимущества нового, уникального по содержанию решения на рынке телемедицины и страхования первыми смогут оценить застрахованные по ДМС Страхового Дома ВСК. После постановки диагноза при первой очной встрече в клиниках сети "Ниармедик" пациент сможет наблюдаться онлайн в цифровой клинике ВСК, получать рецепты на лекарственные препараты, а врач сможет корректировать лечение в онлайн режиме при необходимости.

"ЭПР — это еще один шаг к цифровизации и доступности медицины. У клиентов появляется уникальная возможность заботы о своем здоровье в удобном гибридном формате: после первичного визита в клинику все дальнейшее консультирование и лечение пациент может вести с врачом в онлайн-формате, в том числе и для получения рецептов на лекарственные препараты. У нашей компании есть все необходимое для работы в ЭПР — мы являемся одним из лидеров рынка телемедицины и развиваем сеть клиник "Ниармедик". Если новый медицинский путь окажется понятен и удобен пациентам, мы планируем расширять число партнеров среди страховых компаний в рамках ЭПР" — рассказал генеральный директор медтехкомпании "Доктор рядом" Александр Андреев.

"Цифровая клиника ВСК — это уникальный сервис, запущенный в 2022 году на базе мобильного приложения "ВСК страхование". Благодаря Цифровой клинике клиенты получают полное медицинское сопровождение, консультации с врачами и психологами онлайн, а также организацию приемов и обследований в очных клиниках. Расширение возможностей для пациентов с помощью бесшовной связки между первым очным приемом в сети "Ниармедик" и последующим лечением в режиме онлайн в приложении "ВСК страхование" позволит повысить качество медицинского обслуживания и сделать путь к выздоровлению еще более быстрым и эффективным" — отметил Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.

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Новости

Назад. 06 сентября 2023
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