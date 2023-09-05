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Проблемы логистической сферы, цифровизация и развитие бизнеса: в Москве пройдет Ежегодный форум транспортно-логистической отрасли

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Крупнейшие грузоперевозчики, представители органов власти и лидеры транспортной, логистической, медицинской и страховой отраслей примут участие в Ежегодном форуме транспортно-логистической отрасли. Мероприятие состоится 28 сентября в московском Marriott Grand Hotel, его организаторами выступят ВСК-Мед, Страховой Дом ВСК и ассоциация "Грузавтотранс".

Главная цель форума — углубление и дальнейшее развитие диалога между ключевыми игроками рынка. На мероприятии будут подниматься такие актуальные темы, как цифровизация сферы логистики, автоматический весогабаритный контроль, регулирование рынка автогрузоперевозок, развитие логистической отрасли и основные проблемы, с которыми сталкиваются грузоперевозчики, включая вопросы нехватки и подготовки водителей. Также важными темами обсуждения станут путевые листы, телемедицина, страхование и автоматизация процессов.

Среди участников форума заявлены депутат Государственной Думы РФ, Руководитель фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов, председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев, Руководитель экспертно-аналитического управления Общероссийского народного фронта "За Россию" Ольга Позднякова, представители Министерства транспорта РФ, Министерства экономического развития РФ, лидеры логистической, страховой отраслей и крупнейшие грузоперевозчики страны.

Участие в Ежегодном форуме транспортно-логистической отрасли бесплатное и по предварительной регистрации. Мероприятие станет уникальной возможностью для всех заинтересованных сторон обменяться знаниями и опытом, а также создать стратегические партнерства для дальнейшего развития отрасли.

Дополнительная информация и регистрация доступны на официальном сайте форума taplink.cc/logisticsforum.

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Новости

Назад. 05 сентября 2023
Проблемы логистической сферы, цифровизация и развитие бизнеса: в Москве пройдет Ежегодный форум транспортно-логистической отрасли

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