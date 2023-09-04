Замглавы минздрава Самарской области пытается "вырваться" на волю

04.09.2023 21:11 Читали 21

В понедельник, 4 сентября, в Самарском областном суде начались заседания по рассмотрению жалобы замминистра здравоохранения Самарской области Асланбека Майрамукаева. Он недоволен своим арестом.

На заседание к служителям Фемиды явились адвокат Андрей Карномазов и супруга Майрамукаева - длинноволосая молодая женщина. На ногах красивой брюнетки красовались кеды с надписью Dolce& Gabbana. Интересно, что такую модель (Слипоны NS1 из парусины, нескользящей ткани и прорезиненной телячьей кожи) в Интернете предлагают за 77-102 тыс. руб. (с транспортными расходами). Но, справедливости ради, можно найти и предложения неоригиналов всего за несколько тысяч рублей.

При этом Асланбека Майрамукаева обвиняют в незаконном "заработке". Его задержали 4 августа. Майрамукаев - фигурант уже двух уголовных дел. Первое касается мошенничества, в котором также обвиняют бывшего замглавврача больницы им. Середавина Алексея Ошуркова. В материалах следствия говорится о закупке оборудования по завышенной цене. Сумма ущерба, нанесенного бюджету, исчисляется миллионами рублей, причем предполагаемое хищение было совершено в период пандемии. В расследовании упомянут и руководитель ООО "Диэль" Илья Нурмамятов.

Во втором уголовном деле речь идет о получении взятки в особо крупном размере. "По версии следствия, в 2022 г. подозреваемый потребовал от директора организации передать ему 15 миллионов за организацию заключения договоров на поставку медицинского оборудования на общую сумму более 147 миллионов рублей", - рассказывали в СУ СК РФ по Самарской области.

По данным следствия, в 2023 г. директор организации передал через "третье лицо" первую часть взятки - 8 млн рублей. А летом 2023 г. предприниматель в рамках оперативного эксперимента передал через других людей еще 7 млн рублей.

Сейчас расследование продолжается, а Майрамукаев находится под арестом. Сам он попытался оспорить заключение под стражу. Самарский областной суд 4 сентября отложил рассмотрение - автора жалобы не доставили для участия в заседании по видеосвязи. Следующую попытку выслушать замминистра из-за решетки собираются предпринять 11 сентября.