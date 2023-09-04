16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Замглавы минздрава Самарской области пытается "вырваться" на волю

Читали 21

В понедельник, 4 сентября, в Самарском областном суде начались заседания по рассмотрению жалобы замминистра здравоохранения Самарской области Асланбека Майрамукаева. Он недоволен своим арестом.

На заседание к служителям Фемиды явились адвокат Андрей Карномазов и супруга Майрамукаева - длинноволосая молодая женщина. На ногах красивой брюнетки красовались кеды с надписью Dolce& Gabbana. Интересно, что такую модель (Слипоны NS1 из парусины, нескользящей ткани и прорезиненной телячьей кожи) в Интернете предлагают за 77-102 тыс. руб. (с транспортными расходами). Но, справедливости ради, можно найти и предложения неоригиналов всего за несколько тысяч рублей.

При этом Асланбека Майрамукаева обвиняют в незаконном "заработке". Его задержали 4 августа. Майрамукаев - фигурант уже двух уголовных дел. Первое касается мошенничества, в котором также обвиняют бывшего замглавврача больницы им. Середавина Алексея Ошуркова. В материалах следствия говорится о закупке оборудования по завышенной цене. Сумма ущерба, нанесенного бюджету, исчисляется миллионами рублей, причем предполагаемое хищение было совершено в период пандемии. В расследовании упомянут и руководитель ООО "Диэль" Илья Нурмамятов.

Во втором уголовном деле речь идет о получении взятки в особо крупном размере. "По версии следствия, в 2022 г. подозреваемый потребовал от директора организации передать ему 15 миллионов за организацию заключения договоров на поставку медицинского оборудования на общую сумму более 147 миллионов рублей", - рассказывали в СУ СК РФ по Самарской области.

По данным следствия, в 2023 г. директор организации передал через "третье лицо" первую часть взятки - 8 млн рублей. А летом 2023 г. предприниматель в рамках оперативного эксперимента передал через других людей еще 7 млн рублей.

Сейчас расследование продолжается, а Майрамукаев находится под арестом. Сам он попытался оспорить заключение под стражу. Самарский областной суд 4 сентября отложил рассмотрение - автора жалобы не доставили для участия в заседании по видеосвязи. Следующую попытку выслушать замминистра из-за решетки собираются предпринять 11 сентября.

Версия для печати

Новости

Назад. 04 сентября 2023
Замглавы минздрава Самарской области пытается "вырваться" на волю
"РТК-Солар" открывает набор на стажировку в крупнейший коммерческий SOC России
"Мега-Лада" одержала победу в первом этапе командного Кубка России
ВСК упростит получение страховых выплат для пострадавших жителей Приморского края
Дмитрий Азаров открыл сезон хоккейной "Лады" в КХЛ
"Крылья Советов" разгромили воронежский "Факел" - 3:0

В России и мире

В Самаре прошла Международная конференция "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие"

Завершилась V Международная научно-практическая конференция "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие", организованная ведущим в нефтяной отрасли России комплексным институтом по проектно-изыскательским работам "Гипровостокнефть" (входит в группу компаний "Зарубежнефть").

Разработки Росатома предложено применять в ТЭК

Госкорпорация "Росатом" предложила нефтяникам целую линейку продуктов, призванных решить проблему разрыва экономических связей с западными производителями, При этом в числе разработок имеется не только программное обеспечение, но и сетевое оборудование собственного производства. Об этом было заявлено на Пятой научно-практической конференции "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие", организованной ведущим российским проектно-изыскательским институтом "Гипровостокнефть" (входит в группу компаний "Зарубежнефть"). Мероприятие прошло в Самаре 16-17 августа.

Культура и стиль

Всем известная русская сказка в оригинальном исполнении

2 сентября в Самарском театре кукол по адресу ул. Самарская, 95 состоится премьера спектакля "Иван-царевич и Серый волк". Над постановкой трудилась творческая команда из Санкт-Петербурга: режиссер — Светлана Дорожко (номинант национальной премии "Золотая маска"), художник-постановщик — Александр Алексеев (лауреат национальной премии "Золотая маска", номинант Высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит"), композитор — Татьяна Алешина.

Сцены городской жизни: новая выставка в городе Самара демонстрирует предметы одежды 19-го и 20-го веков

В Музее Модерна 18 августа 2023 года открылась новая выставка, на которой представлена удивительная коллекция предметов одежды рубежа XIX–XX веков, предоставленная известным коллекционером нашего времени Андреем Болдыревым. Коллекционер заявил: "Я в восторге от того, что могу поделиться своей коллекцией с публикой и дать людям возможность рассмотреть эти красивые и очень особенные предметы одежды вблизи. Также приятно видеть какой-то итог своей деятельности и признание".

Люди

Преподаватель изобразительного искусства Олеся Алексеевна: "Искусство — это зеркало нашей души"

Преподаватель Детской школы искусств № 17 поделилась о собственном опыте работы педагогом, важности творческой реализации детей и трудностях, с которыми могут столкнуться молодые наставники.

Кошелек

Денис Изметьев: "Этот бизнес бессмертный, самый стабильный из всех"

Часто случается, что мы находим старые вещи на антресоли у бабушки дома, рассматриваем, думаем, что она нам больше никогда не пригодится, и выбрасываем, так и не узнав, о том, что коллекционеры готовы отдать за эту "безделушку" большие деньги.

"Крыша новых впечатлений" от экскурсионного агентства "Город-Курорт"

Самара готовится приветствовать новый проект от экскурсионного агентства "Город-Курорт" — "Крыша новых впечатлений". Открытие пройдет 8 июля на крыше торгового центра "Аврора" по адресу Аэродромная 47а. Начало мероприятия запланировано на 18:00.

Здоровье

Зумба — это для всех!

Зумба — это энергичная форма фитнеса, которая сочетает в себе элементы танца и аэробики. В основе зумбы лежит простая идея — забыть о том, что вы тренируетесь, и наслаждаться движением под зажигательную музыку. Данный вид тренировок разработан фитнес-инструктором из Колумбии Альберто Пересом в 1990-х годах.

Психолог Наталья Миронова о плюсах и минусах работы онлайн

В 21 веке психология как никогда актуальна. По сравнению с прошлыми десятилетиями эта профессия стала более востребована в обществе. Благодаря новым технологиям, профессионалы могут с легкостью оказывать помощь, не выходя из своего кабинета. Люди этой профессии помогают справиться с проблемами морально, качественно и аккуратно. Ведь сейчас общество больше времени начало уделять своему ментальному здоровью. Благодаря чему работа онлайн для психолога — это большой плюс в том, что можно быстро прийти на помощь и получить прекрасный результат.

Мой дом

Ликвидировано открытое горение при тушении лесного пожара в Жигулевском заповеднике

В понедельник, 14 августа, в 19:20 было ликвидировано открытое горение на площади 9,4 Га при тушении лесного пожара в районе Бахиловой Поляны. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Он и она