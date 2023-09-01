"Ростелеком" протянул гигабитную сеть через Самарскую Луку

01.09.2023 16:49 Читали 14

"Ростелеком" построил оптику до села Валы Ставропольского района Самарской области. Около 300 семей получили доступ к скоростному интернету и современным цифровым сервисам.

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала компании "Ростелеком":

"Село Валы находится на высоком правом берегу Волги. Из-за крутых обрывов Жигулёвских гор и большого количества водоемов строить волоконно-оптические линии связи здесь крайне трудно. Чтобы цифровые технологии пришли к сельчанам, мы проложили в сложных условиях заповедника Самарская Лука около 75 километров кабеля".

Доступ к интернету обеспечен по технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network — гигабитная оптическая пассивная сеть). Линия связи заводится непосредственно в дом. Жители села Валы по одному кабелю одновременно могут подключить несколько цифровых услуг: высокоскоростной интернет, видеосервис Wink для просмотра сотен телеканалов, десятков тысяч фильмов и сериалов, видеонаблюдение для обеспечения безопасности, готовые решения для умного дома.

Сельчане начали подавать заявки на подключение услуг "Ростелекома" еще на этапе строительства сети.

Айказ Антонян, житель села Валы:

"С появлением оптики я будто пересел с лошади на современный автомобиль. Скорость не опускается ниже 90 Мбит/с. Сразу подключил онлайн-кинотеатр Wink для родителей — они очень любят кино. Дети общаются в мессенджерах. Безопасность семьи обеспечивает видеонаблюдение. У нас теперь качественно другой уровень жизни".

Жителям частного сектора доступны несколько тарифных планов. Линейка "Технологии развлечения" включает скоростной интернет, интерактивное ТВ и онлайн-кинотеатр Wink. "Технологии выгоды" дополнены мобильной связью для всей семьи. Пакетные предложения тарифа "Игровой" приносят пользователям специальные бонусы.

Получить подробную информацию об услугах "Ростелекома" можно на сайте компании и по бесплатному телефону 8 800 100 08 00.