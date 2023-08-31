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Доросли до классики: "Ростелеком Книги" и Литрес узнали, какие произведения из школьной программы читатели оценили в старшем возрасте

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Специально ко Дню знаний "Ростелеком Книги" и книжный сервис Литрес провели исследование и выяснили, какие книги из школьной программы пользователи оценили и полюбили только во взрослом возрасте. В лидерах оказались классики, причем в тройку самых-самых вошли сразу два романа Федора Достоевского — "Идиот" (30% опрошенных) и "Преступление и наказание" (29%), а возглавил рейтинг перечитываемых книг культовый роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" (35% пользователей).

Помимо бессмертных творений Булгакова и Достоевского в топ-10 самых перечитываемых книг попала вся классика — поэма "Мертвые души" Николая Гоголя (26%) и роман в стихах Александра Пушкина "Евгений Онегин" (24%), роман-эпопея "Война и мир" Льва Толстого (23%) и еще одно произведение Михаила Булгакова — повесть "Собачье сердце" (22%). Дважды в десятку вошел и Николай Гоголь: пользователи перечитывают комедию "Ревизор" (19%). Наконец, замыкают список произведений, которые взрослые готовы снова достать с полки школьной библиотеки, "Горе от ума" Александра Грибоедова (17%) и "Отцы и дети" Ивана Тургенева (15%).

"Ростелеком Книги" и книжный сервис Литрес также поинтересовались у пользователей, нравилось ли им в школе читать произведения из обязательного списка. Больше половины опрошенных (60%) ответили, что литература входила в число любимых дисциплин. Отвечая на вопрос, легко ли им давалась литература как предмет, 54% респондентов назвали себя отличниками, 35% отнесли себя к хорошистам и лишь 11% признались, что знали предмет на тройку. Что касается факторов, которые помогли переосмыслить пройденные книги, то самой распространенной причиной стало формирование новых жизненных ценностей и установок, позволивших понять мотивацию героев (65%). 40% респондентов рассмотрели в сюжетах актуальные проблемы общества и еще 21% опрошенных отметили, что с годами глубже вникли не в содержание, а в форму, то есть стали лучше понимать язык автора.

"Цифровые технологии делают литературные произведения доступнее, причем в том формате, который удобен конкретному пользователю. Книги сегодня можно читать (электронные), слушать (аудиокниги) или смотреть (экранизации). При этом зачастую перечитывать произведения из школьной программы людей мотивируют как раз впечатления, полученные от просмотра хорошей экранизации. Отечественные киноверсии книг классиков традиционно входят в число самого рейтингового видеоконтента. Поэтому неудивительно, что лидер опроса, роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" — это не только одна из самых прослушиваемых аудиокниг в сервисе "Ростелеком Книги", но одновременно — популярный у зрителей нашего видеосервиса Wink фильм", — отмечает Виктория Богату, директор офиса партнерских и перспективных продуктов "Ростелекома".

"Школьное обучение — отдельный предмет обсуждения. Если ученикам повезло с педагогом, то они полюбят чтение и пронесут эту любовь через всю жизнь. Конечно, многие произведения из тех, что входят в базовую школьную программу, можно по достоинству оценить только во взрослом возрасте. Например, эпическую "Войну и мир" Льва Толстого, в которой заложено так много смыслов и символов, что можно расшифровывать и анализировать до старости. Или же "Мастера и Маргариту" — увлекательный текст, который школьники читают как приключенческий роман с мистической составляющей, оказывается философским и остросоциальным произведением. Отдельно стоит сказать об "Идиоте" — в школьные годы мало кто видит и понимает библейские мотивы, заложенные Достоевским в текст", — комментирует результаты исследования шеф-редактор группы компаний "ЛитРес", Екатерина Писарева.

В основу методологии исследования лег опрос, проведенный в августе 2023 года. В нем участвовали более 1000 пользователей старше 20 лет из разных городов России. Респондентам было предложено ответить на вопросы через анкету, размещенную на площадках ГК "ЛитРес" и "Ростелеком Книги" в социальных сетях, а также через рассылки. Затем данные были проанализированы автоматическим способом и силами аналитиков ГК "ЛитРес". При подсчете использовалась пропорция, при которой все респонденты принимались за 100%, а остальные данные высчитывались исходя из этого числа. Респондентам были предложены как готовые варианты ответов, так и возможность добавить свои в графе "другое". В качестве вариантов ответов на вопрос про книги, которые пользователи оценили в старшем возрасте, были предложены произведения, изучаемые в рамках обязательной школьной программы по литературе.

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Новости

Назад. 31 августа 2023
Доросли до классики: "Ростелеком Книги" и Литрес узнали, какие произведения из школьной программы читатели оценили в старшем возрасте
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