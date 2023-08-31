Спрос на страхование перевозок авто- и авиазапчастей за год вырос на треть

31.08.2023 12:28 Читали 60

В первой половине этого года больше всего выплат пришлось на страховые полисы с защитой от наиболее распространенных рисков — утрата или повреждение отправлений. Сроки доставки компании страхуют гораздо реже, из-за чего по отдельным перевозкам теряют до 10% от стоимости грузов в связи со штрафами. Такие выводы сделаны в совместном аналитическом обзоре мультисервисного оператора логистических услуг ПЭК и Страхового Дома ВСК.

За январь–июль в России больше всего вырос спрос на страхование перевозок авто- и авиазапчастей — на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ПЭК. В первом полугодии эта категория оказалась на третьей строчке по объему застрахованных грузов, на втором месте — оборудование, на первом — товары народного потребления, спрос на страхование которых вырос на 21%. Кроме того, в пятерку лидеров вошли мебель и предметы интерьера, а также одежда и обувь с ростом объема страхования на 15% и 13% соответственно.

Чаще всего грузы страхуют предприниматели из Нижегородской, Ростовской областей, Краснодарского края и Санкт-Петербурга.

"Повреждение груза при перевозке — редкость, однако дорожные происшествия и другие форс-мажоры полностью не исключены. Поэтому мы рекомендуем защищать страховым полисом все грузы", — подчеркнул Иван Иров, руководитель отдела по работе с претензиями ПЭК.

Оформляя договор перевозки важно проверить, насколько описание груза в документах соответствует его фактическому состоянию, от этого зависит размер возмещения. В спорной ситуации стороны будут исходить из цены и характеристик груза, указанных в экспедиторской расписке, оформленной при сдаче груза к перевозке. Например, если клиент при сдаче груза указал в экспедиторской расписке, что телевизор стоит 10 тыс. руб., а фактически телевизор обошелся ему в 15 тыс. руб., то вероятнее всего компания сообщит, что компенсирует стоимость, указанную в экспедиторской расписке.

По данным ВСК, в первом полугодии этого более 90% выплат пришлось на полисы страхования, которые защищают от самых распространенных рисков — утраты и повреждения груза.

"Если вы хотите включить в полис больший набор рисков, мы рекомендуем заключить дополнительный договор страхования. Согласно нашей практике, одна из самых распространенных проблем — нарушение сроков доставки. Если товар "опоздал" на полку магазина, размер штрафа, который выставляет ритейлер своему поставщику, может доходить до 10% от стоимости груза", — рассказал Иван Иров.

В частности если клиент застраховал сроки доставки, а груз задержался более чем на сутки, ему возмещается не только стоимость перевозки, но и выплачивается штраф за опоздание товара.