В Самаре задержан подозреваемый в убийстве и поджоге рецидивист

30.08.2023 15:59 Читали 82

Вечером 24 августа в Самаре после ликвидации пожара в квартире многоквартирного дома на ул. Ново-Садовой было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти.

Полицейские исследовали место происшествия, установили личность погибшего 46-летнего безработного ранее не судимого уроженца Оренбургской области, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения.

При осмотре эксперт обнаружил следы пальцев рук и капли крови на обоях и в подъезде, одежду со следами, похожими на кровь, бутылки из-под алкогольных напитков.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что с банковской карты, оформленной на погибшего, происходят списания денежных средств в торговых точках областного центра и в Отрадном. Незамедлительно, при получении информации, в магазины выезжали сотрудники уголовного розыска, изымали записи с камер видеонаблюдения, опрашивали работников торговых точек и местных жителей.

Проанализировав полученную от очевидцев и экспертов информацию, полицейские предположили, что к убийству может быть причастен 41-летний житель Кинель-Черкасского района ранее судимый за имущественные преступления.

Мужчину задержали в ходе засадных мероприятий в одном из дворов Самары, когда он шел из магазина, потратив с карты убитого очередную часть денежных средств.

По данному факту следственным отделом по Промышленному району города Самары возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ.

По версии следствия, потерпевший проживал в Самаре на арендованной квартире, 24 августа между подозреваемым и потерпевшим произошла ссора при совместном распитии спиртных напитков, в ходе которой злоумышленник нанес множественные удары колющим предметом своему оппоненту, поджог квартиру и скрылся с места преступления, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.