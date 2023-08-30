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Возбуждено дело о мошенничестве при приватизации 40 га муниципальных земель на острове Поджабный

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ГСУ ГУМВД Самарской области возбудило уголовное дело о мошенничестве при приватизации 40 га муниципальных земель на самарском острове Поджабный, сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По словам парламентария, речь идет о земельных участках, которые, по его мнению, экс-председатель 6-го кассационного суда Александр Ефанов приобрел по заниженной цене, фактически получив взятку.

По словам депутата, в 2014-2016 гг. участки в городской зоне отдыха были выведены через рейдерскую схему в пользу ООО "Эра", чьим соучредителем был сын Ефанова Иван (ныне передал участие теще).

Сделки легализовались через 11-й апелляционный арбитражный суд, которым тогда руководил Ефанов. При рыночной цене в 4 млрд руб. земля досталась "Эре" в 100 раз дешевле, за 46,5 млн рублей. Факт аффилированности "Эры" с судьей Ефановым уже установлен Генпрокуратурой.

Часть им же отсуженной земли Ефанов впоследствии выкупил у "Эры" под строительство личной усадьбы, также многократно ниже рынка: 860 тыс. руб. за 0,5 га. Это стало одним из оснований для решения ВККС о лишении Ефанова судейских полномочий.

"Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении руководителей ООО "Эра" по итогам инициированных мной прокурорских проверок. Они вскрыли, что земля на Поджабном была оформлена по фиктивным документам. По бумагам, коммерсанты якобы построили здесь базу отдыха (шесть деревянных домиков), которые даже были официально введены главой Самары в эксплуатацию. (Это позволило "Эре" как арендатору земли претендовать на выкуп участков), - уточнил Александр Хинштейн.

В реальности же никаких домиков никто и не строил, а земля находилась в лесной и водоохранной зонах и не могла быть отчуждена в принципе.

Также депутат напомнил, что это уже второе уголовное дело по фактам рейдерских захватов земель в природоохранных зонах Самары семейными фирмами Ефанова. В июне ГСУ ГУМВД начало расследование в связи с хищением 3,8 га на 1-й просеке.

По аналогичной схеме - через фиктивный ввод непостроенных домов - участки отошли ООО "Хорс", также подконтрольной членам семьи Ефанова (сын, сватья).

Напомним, интерес к истории с приватизацией земли на острове возник в августе прошлого года после публикации объявления о продаже 10 га земли на нем за 1 млрд рублей.

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