"Крылья Советов" и АвтоВАЗ стали партнерами

30.08.2023 08:55 Читали 81

ПФК "Крылья Советов" и АО "АвтоВАЗ" заключили соглашение о сотрудничестве. Церемония состоялась 27 августа перед домашним матчем "Крылья Советов" - "Балтика" на стадионе "Солидарность Самара Арена".

В рамках соглашения предприятие становится официальным автомобильным партнером клуба. Бренд LADA получает право на размещение рекламных материалов на LED-бортах и экранах в чаше домашнего стадиона, а также возможность экспонировать автомобили во время проведения домашних матчей. Кроме того, сотрудничество двух главных брендов региона предусматривает ряд акций для болельщиков "Крыльев".

В качестве официального партнера АО "АвтоВАЗ" предоставит футбольному клубу свои автомобили - флагманскую модель нового поколения LADA Vesta и вместительный LADA Largus. На матче "Крылья" - "Балтика" игровой мяч появился на радиоуправляемой модели автомобиля от "АВТОВАЗ".

"Мы продолжаем держать курс на поддержку большого спорта в России. Теперь наши партнерские программы в Самарской области объединяют целый ряд командных видов спорта - футбол, хоккей, баскетбол и гандбол. Желаем нашему партнеру ФК "Крылья Советов" блистательных побед и новых горизонтов", - отметил вице-президент по продажам и маркетингу АО "АвтоВАЗ" Дмитрий Костромин.

"Рады приобрести нового надежного партнера в лице компании АвтоВАЗ - лидера российской автомобильной индустрии. Уверен, что это сотрудничество принесет массу положительных эмоций клиентам бренда и будет способствовать развитию нашего клуба и российского футбола в целом", - отметил генеральный директор "Крыльев Советов" Вадим Андреев.

Сотрудничество рассчитано до конца сезона 2023/2024 года.