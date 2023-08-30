Нападающий Данила Моисеев будет выступать за ХК "Лада

30.08.2023 10:54 Читали 77

Хоккейные клубы "Лада" и СКА совершили сделку, в результате которой тольяттинцы заполучили нападающего Данилу Моисеева в обмен на денежную компенсацию.

Моисеев — воспитанник челябинского хоккея, но свою профессиональную карьеру он начал в 2015 году в молодежной команде "Авто". Затем форвард оказался в системе "Витязя", где играл за команды КХЛ и МХЛ, а также за петербургское "Динамо" в ВХЛ. В прошлом сезоне Данила выступал за СКА и провел 22 матча в рамках регулярного чемпионата КХЛ, отметившись в них одной голевой передачей.

Отметим, что Моисеев является обладателем Кубка Континента (2023) и двукратным бронзовым призером чемпионата России и КХЛ (2022 и 2023).

Односторонний контракт с 25-летним нападающим действует еще до конца сезона 2025/2026.