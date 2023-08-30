Агентство АКРА улучшило прогноз по кредитному рейтингу ВСК до позитивного

30.08.2023 13:54 Читали 59

Агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Страхового Дома ВСК AA (RU), изменив прогноз со "Стабильного" на "Позитивный".

Повышение прогноза до "Позитивного" связано с высокой вероятностью улучшения оценки бизнес-профиля и/или качества управления с учетом роста эффективности бизнеса на фоне сохранения высоких оценок по достаточности капитала и качества активов.

Аналитики агентства АКРА отмечают прочные рыночные позиции страховой компании и умеренно сильные операционные показатели. По итогам 2022 года рыночная доля ВСК составила 5%. Наиболее сильные позиции организация занимает в сегментах страхования имущества физических лиц и автокаско — 3-е и 4-е места по сборам соответственно, рыночная доля компании составляет по 10% в каждом из сегментов.

Диверсификация клиентской базы ВСК оценивается как "достаточно высокая". Диверсификация каналов продаж также оценивается высоко. АКРА определяет качество продуктового ряда ВСК как хорошее и отмечает способность компании удовлетворять потребности клиентов как по защите от крупных имущественных рисков, так и по страховой защите интересов физических лиц.

По итогам первого полугодия 2023 года автострахование (автокаско и ОСАГО) остается крупнейшим сегментом деятельности ВСК, на который в совокупности приходится около 53% страхового портфеля. Агентство отмечает, что большое внимание страховая компания уделяет развитию различных программ сегмента ДМС и корпоративного страхования.

Аналитики также выделяют рост эффективности деятельности ВСК в 2022 году и в первом полугодии 2023 года по сравнению с предыдущими периодами. Комбинированный коэффициент убыточности (ККУ) в эти периоды составил 0,96 (против 0,99 по результатам 2021 года). Снижению ККУ способствовали как сокращение убыточности, так и уменьшение аквизиционных расходов за счет увеличения доли безаквизицонных продаж при одновременном сокращении среднего уровня расходов на продажи.

По мнению АКРА, темпы роста страхового портфеля, демонстрируемые и прогнозируемые в 2023 году, могут позволить ВСК добиться дальнейшего укрепления ее рыночной позиции.

Агентство дает высокие оценки достаточности капитала, качества активов и ликвидности ВСК. Соотношение доступного капитала и капитала под риском, рассчитанное на 30 июня 2023 года, составило 2,1. Увеличение капитализации компании позволило сохранить оценку на высоком уровне, несмотря на возросший в текущей экономической ситуации процентный риск. В сочетании с высоким абсолютным размером собственных средств (более 48 млрд р.) это обуславливает высокую достаточность капитала ВСК.

Качество управления Страховым Домом оценивается агентством АКРА как "адекватное". Опыт менеджеров, а также актуарная функция и система управления рисками компании оценены позитивно. Оценки субфактора "Стратегическое видение и управление", а также качества корпоративного управления остаются нейтральными.

"Позитивный" прогноз предполагает с высокой долей вероятности повышение кредитного рейтинга ВСК на горизонте 12–18 месяцев.