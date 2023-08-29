Здоров как тульский пряник: ВСК определила средний возраст пациентов в регионах РФ, обращающихся к врачу по программам ДМС

29.08.2023 16:28 Читали 155

Женщины, по-прежнему более тщательно следят за своим здоровьем — к такому выводу пришли в Страховом Доме ВСК. Так, доля обращений мужчин к врачам в рамках программ ДМС с начала года составила 39%. Наибольшее число врачебных консультаций по добровольному медицинскому страхованию было проведено в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Аналитики ВСК выяснили, в каких еще регионах россияне болеют чаще всего, а где, наоборот, проживают люди с самым крепким здоровьем.

С начала года наибольшее число обращений к врачам было зафиксировано в:

Омской области и (2,6% обращений) Волгоградской области (2,4%) Новосибирской области (2,3%) Воронежской области (2,1%) Приморском крае (1,9%) Свердловской области (1,8%) Нижегородской области (1,4%) Томской области (1,2%) Хабаровском крае (1,1%) Тульской области (1,1%)

Обладателями самого крепкого здоровья стали преимущественно жители Южных регионов и Сибири — Ингушетии, Волгоградской области, а также Тывы и республики Алтай.

В то же время жители Тывы и Калмыкии начинают раньше россиян из других регионов обращаться к врачам — средний возраст пациента по ДМС в этих регионах — 38-39 лет. Для сравнения в столице он составляет 42 года (аналогичный показатель и в среднем по стране).

Позже других с проблемами со здоровьем сталкиваются жители Тульской области (средний возраст пациента — почти 46 лет), Свердловской области и Ленинградской области (46 лет).