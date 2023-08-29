Здоров как тульский пряник: ВСК определила средний возраст пациентов в регионах РФ, обращающихся к врачу по программам ДМС

С начала года наибольшее число обращений к врачам было зафиксировано в:
- Омской области и (2,6% обращений)
- Волгоградской области (2,4%)
- Новосибирской области (2,3%)
- Воронежской области (2,1%)
- Приморском крае (1,9%)
- Свердловской области (1,8%)
- Нижегородской области (1,4%)
- Томской области (1,2%)
- Хабаровском крае (1,1%)
- Тульской области (1,1%)
Обладателями самого крепкого здоровья стали преимущественно жители Южных регионов и Сибири — Ингушетии, Волгоградской области, а также Тывы и республики Алтай.
В то же время жители Тывы и Калмыкии начинают раньше россиян из других регионов обращаться к врачам — средний возраст пациента по ДМС в этих регионах — 38-39 лет. Для сравнения в столице он составляет 42 года (аналогичный показатель и в среднем по стране).
Позже других с проблемами со здоровьем сталкиваются жители Тульской области (средний возраст пациента — почти 46 лет), Свердловской области и Ленинградской области (46 лет).