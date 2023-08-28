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ПСБ Private Banking получил награду FINAWARD-2023 за эффективные решения для управления семейным капиталом

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ПСБ Private Banking получил премию FINAWARD-2023 в номинации "Эффективные решения для управления семейным капиталом", подтвердив высокий стандарт сервисов и услуг для VIP-клиентов.

Профессиональное сообщество оценило уникальную концепцию family office, реализуемую ПСБ Private Banking, — это комплексный подход к управлению, защите и наследованию семейных капиталов, включающий широкий спектр финансовых и правовых инструментов, индивидуальные стратегии преемственности капиталов, консалтинговое сопровождение структурирования активов, полный спектр нефинансовых сервисов для сопровождения всех членов семьи VIP-клиентов.

"Каждый наш клиент имеет свою историю, уникальный жизненный опыт, стиль жизни, свою специфику бизнеса и активов, у каждого члена семьи — свои задачи и потребности, требующие индивидуального решения. ПСБ Private Banking учитывает особенности и запросы каждого клиента, его родных и с учетом различных жизненных ситуаций конкретной семьи создает большую комплексную программу с оптимальными финансовыми и правовыми решениями по управлению семейным капиталом. Мы рады, что наш стандарт обслуживания отмечен профессиональным сообществом", — сказал старший вице-президент, директор департамента частного капитала ПСБ Евгений Сафонов.

FINAWARD — национальная премия инноваций и достижений в финансовой отрасли, присуждается участникам финансового рынка России с 2012 года, победителей в конкурсных номинациях определяет экспертный совет из представителей профессионального сообщества.

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Новости

Назад. 28 августа 2023
ПСБ Private Banking получил награду FINAWARD-2023 за эффективные решения для управления семейным капиталом
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Культура и стиль

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Психолог Наталья Миронова о плюсах и минусах работы онлайн

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Ликвидировано открытое горение при тушении лесного пожара в Жигулевском заповеднике

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