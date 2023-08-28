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"Лето в городе" продолжается: Wink покажет романтический комедийный сериал в первый день осени

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Эксклюзивная премьера шестисерийного романтического драмеди "Лето в городе" (12+) состоится в видеосервисе Wink 1 сентября 2023 года. В проекте снимались Вячеслав Чепурченко, Мария Луговая, Екатерина Салес, Александр Лыков, Антон Васильев и лучший город Земли. В сериале также появляются такие звезды советского и российского кино как Евгений Стеблов, Валентина Талызина, Ольга Науменко, Сергей Безруков, Ольга Прокофьева и другие.

Производством сериала занималась кинокомпания "Темпо-Ритм" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"), "Московских новостей" и Комитета по туризму города Москвы. Режиссер-постановщик — Вазген Каграманян.

Жизнерадостная девушка Мари из семьи русских эмигрантов во Франции влюбляется в москвича Павла и решает прилететь в Россию, сделав ему сюрприз на день рождения. Неожиданно для себя она становится стажером в ивент-агентстве, где работает Павел, и спасает несколько крупных мероприятий. Мари непросто жить в бешеном ритме российского мегаполиса, и все-таки она остается. В романтических отношениях обязательно возникнут сложности, но новые друзья Мари всегда придут на помощь.

Трейлер сериала

Постер сериала

Фото со съемок

"Вы идете по летнему солнечному городу, вас обдувает свежий ветерок. Настроение легкое, позитивное, а на душе желание пританцовывать, мурлыкать себе под нос любимые песни, и впереди целое лето. Представили? Такие же эмоции и желания вызывает наш новый сериал "Лето в городе". У меня даже от съемок такое же ощущение было, а уж от просмотра — тем более! Всем летнего и солнечного настроения на душе!", — пожелал исполнитель главной роли Вячеслав Чепурченко.

"Для меня моя героиня является примером добродушия и мягкости, но в то же время — решительности и смелости. Поехать в другую страну за своей мечтой — побывать в Москве — это поступок человека с сильным характером, ведь раньше она никогда не выезжала за границу. В новом городе Мари оказывается в абсолютно разных обстоятельствах, где она, вообще не понимая, что делать, легко справляется со всеми проблемами. Это получается благодаря доброму сердцу и искреннему желанию помочь. Не говоря уже о том, что Мари профессиональный психолог. Но самое важное, что у нее есть — это детская непосредственность и открытость этому миру, которые она транслирует другим людям. Мари заражает окружающих своей энергией и позитивом, и они снова учатся получать наслаждение от жизни", — рассказала исполнительница главной роли Екатерина Салес.

"Мы все хотим, чтобы лето не кончалось, и романтический сериал может это обеспечить — он поднимет если не температуру воздуха, то настроение. Одним из героев сериала стала Москва — огромная, яркая и удобная, в которой всегда кипит жизнь, много событий и, конечно, романтических встреч. А лучший вариант устроить романтический вечер дома — посмотреть наш новый комедийный сериал "Лето в городе". Эта история обязательно зарядит хорошим настроением, которое поможет справиться с любыми проблемами", — считает генеральный директор видеосервиса Wink (СП "Ростелекома" и НМГ) Антон Володькин.

Первыми зрителями сериала "Лето в городе" стали москвичи и гости столицы, которые участвовали в Московском урбанистическом форуме. В рамках форума в парке Зарядье проводятся кинопоказы под открытым небом. 26 августа благодаря видеосервису Wink все желающие смогли увидеть первые эпизоды сериала "Лето в городе" на большом экране. Перед показом "Лето в городе" представил режиссер-постановщик проекта Вазген Каграманян и актеры сериала.

О сериале "Лето в городе" (12+)

Производство: Кинокомпания "Темпо-Ритм" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"), "Московских новостей" и Комитета по туризму города Москвы.

Жанр: драматическая комедия

Хронометраж: 30 минут

Количество серий: 6

Режиссер-постановщик: Вазген Каграманян

Оператор-постановщик: Кирилл Сперанский

Автор сценария: Марина Сочинская, Леонид Гардаш

Продюсеры Виктор Адонин, Дмитрий Бондарчук, Александр Шелухин, Георгий Прокопов, Анастасия Шишорина

Креативный продюсер: Вазген Каграманян

Художник-постановщик: Андрей Пасечников

В ролях: Вячеслав Чепурченко, Мария Луговая, Александр Лыков, Антон Васильев, Екатерина Салес, Грант Каграманян, Иван Клещевников, Семен Шомин, Дарья Затеева, Люся Чеботина, Сергей Безруков, Евгений Стеблов, Вадим Галыгин, Алексей Морозов, Ольга Прокофьева, Ольга Науменко, Мария Ремер, Роман Юнусов, Сангаджи Тарбаев, Мария Киселева, Карина Зверева, Валентина Талызина.

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Назад. 28 августа 2023
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