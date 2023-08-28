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Цифровая клиника ВСК получила премию FinAward 2023 за лучший клиентский сервис

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Цифровая клиника Страхового Дома ВСК награждена ежегодной премией инноваций и достижений в финансовой отрасли FinAward 2023 в номинации "Сервис с максимальной клиентской ценностью".

Ежегодная премия инноваций и достижений финансовой отрасли Finaward была учреждена деловым журналом "Банковское обозрение" в 2012 году. В число номинантов входят крупнейшие игроки рынка — банки, страховые компании, разработчики ПО, Fintech-стартапы и другие. В 2023 году было подано свыше 650 заявок с кейсами от таких компаний как Сбер, Почта Банк, ДОМ.РФ, Московская биржа и другие. Премия вручалась в 14 номинациях.

Победителей в этом году определил Экспертный совет, в который вошли свыше 100 представителей российского финансового сектора.

Цифровая клиника ВСК — это уникальный сервис, запущенный в 2022 году на базе мобильного приложения "ВСК страхование". Благодаря Цифровой клинике клиенты получают полное медицинское сопровождение и помощь с записью на очный или онлайн прием к врачу. Также пациенты получают рекомендации по проведению лабораторных или инструментальных исследований, оперативную консультацию дежурного врача и сопровождение медицинского советника.

За год в рамках Цифровой клиники ВСК было проведено свыше 50 тыс. врачебных консультаций. Показатель CSAT (индекс удовлетворенности клиентов) сервиса составил 4,9 балла из 5 возможных. Пациенты высоко оценили качество работы врачей, способность понятно объяснить пациенту даже самые сложные медицинские термины, удобство онлайн взаимодействия.

"Поиск инновационных решений и внедрение новых технологий — одна из ключевых стратегических целей ВСК. Цифровая клиника объединяет в себе IT, медицину и страхование. Сервис позволяет сделать путь к выздоровлению максимально быстрым и эффективным. Благодаря телемедицине пациенты могут получить консультацию терапевта и узкопрофильных специалистов онлайн независимо от региона проживания, а последующее сопровождение медицинским советником помогает пациенту не бросить лечение на полпути", — отметила Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.

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Новости

Назад. 28 августа 2023
Цифровая клиника ВСК получила премию FinAward 2023 за лучший клиентский сервис
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