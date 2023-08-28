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В Самарской области поймали 67 пьяных водителей за три дня

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За три дня, с 25 по 27 августа, в Самарской области в рамках рейдов сотрудники Госавтоинспекции остановили 67 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Всего же правоохранители зафиксировали более 2 тыс. различных нарушений ПДД. Так, 10 человек сели за руль без водительских удостоверений, 324 — нарушили правила тонировки, 291 — не воспользовался ремнем безопасности. Еще 79 водителей неправильно перевозили детей.

Кроме того, 67 автомобилистов не пропустили пешеходов на переходах. Сами пешеходы нарушили ПДД 77 раз.

Также во время рейдов инспекторы ДПС остановили 43 нарушителя-мотоциклиста. Среди нарушений были: эксплуатация с неисправной системой выпуска отработанных газов, управление без водительских и регистрационных документов, без мотошлемов, нарушение правил маневрирования, управление технически неисправными, незарегистрированными в установленном порядке транспортными средствами.

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