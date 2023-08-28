В Самаре состоялся финал 15-го турнира "Лето с футбольным мячом"

28.08.2023 10:09 Читали 13

В субботу, 26 августа, на тренировочных площадках около стадиона "Солидарность Самара Арена" прошел финальный этап областного турнира по футболу среди дворовых команд "Лето с футбольным мячом". На церемонии закрытия соревнований к участникам обратился губернатор Дмитрий Азаров.

Матчи традиционного турнира по дворовому футболу шли все лето, с 10 июня по 26 августа. В соревнованиях принимали участие детские команды из всех 37 муниципалитетов региона. Команды юношей и девушек соревновались в двух возрастных категориях: 9-11 и 12-14 лет. Игры проводили в три этапа: сначала в городах и районах, затем прошли групповые и зональные соревнования, а сильнейшие команды встретились в областном финале.

"Лето с футбольным мячом" начинался в Самаре как городские соревнования между районами. Сегодня это масштабный областной турнир. В 2019 г. на основе положения о турнире было запущено новое направление реализации федерального проекта "Детский спорт", который координирует трехкратная Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина.

Дмитрий Азаров отметил, что подобные соревнования по примеру Самарской области сейчас проводят и в других регионах. Он подчеркнул, что главная цель турнира — развитие футбола и массового спорта.

"В последние годы мы активно создаем инфраструктуру для занятий спортом, построили восемь ледовых дворцов, строим футбольные поля, открытые площадки, ФОКи, бассейны, игровые залы, тренажерные залы. Совсем скоро мы откроем крытый футбольный манеж, где можно будет заниматься футболом круглый год. Все это мы делаем для того, чтобы как можно больше людей вели здоровый образ жизни и, конечно же, играли в футбол", — сказал глава региона.

Реализация проекта способствует достижению целей и задач федерального проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Ежегодно участниками турнира только в Самарской области становятся более 30 тыс. человек, а за годы существования проекта его участниками стали около полумиллиона ребят.

Тот факт, что в регионе многое делается для развития спорта и, в частности, футбола, отметил спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко: "Спорт в Самарской области развивается, строится много объектов. Скоро в Самаре открывается крытый футбольный манеж. Это все способствует развитию детей, поддержанию их здоровья". Ветеран "Крыльев Советов" Валерьян Панфилов также с нетерпением ждет открытия футбольного манежа: "Раньше искусственных полей нигде не было. А сейчас ребята кругом играют, двигаются. Скоро будет закрытый манеж, это важно для развития футбола, подготовки молодых игроков".

Турнир завершился торжественной церемонией награждения. По мнению главы региона, такие турниры для юных футболистов — это возможность проявить себя. "Я знаю, что из вас вырастут настоящие чемпионы, которые будут защищать честь нашей Самарской области. Буду очень рад, если и мальчишки, и девчонки — участники сегодняшнего турнира — в дальнейшем будут отстаивать честь нашего региона в наших ведущих клубах — женском и мужском "Крыльях Советов". И я уверен, что все у вас получится, если будете слушать своих родителей, тренеров, если будете настойчивы в достижении целей и никогда не будете сдаваться", — обратился он к ребятам.

Как рассказал директор футбольной академии "Крылья Советов", председатель городской федерации футбола Сергей Марушко, на турнире "Лето с футбольным мячом" проводится селекционный отбор. "Турнир проходит уже 15 лет подряд, и сегодня мы его используем как селекционный сбор и отбор для нашей академии. С этого турнира пригласим несколько девочек и мальчиков к себе в тренировочный процесс. Надеюсь, что в скором времени ребята из академии появятся и в основном составе "Крыльев Советов", — прокомментировал он.

Для участников финального этапа турнира и зрителей была организована автограф-сессия игроков "Крыльев Советов" Бенхамина Гарре и Владимира Писарского, а также игроков тольяттинского "Акрона" Максима Палиенко и Джамалдина Ходжаниязова. Для детей прошли мастер-классы от тренеров академии "Крыльев" и "Акрон-Академии Коноплева". Ветераны "Крыльев Советов" провели с юными игроками товарищеский матч.