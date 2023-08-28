"Крылья" одержали победу над "Балтикой" в компенсированное время

28.08.2023 12:06 Читали 12

В воскресенье, 27 августа, в шестом туре Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали калининградскую "Балтику". По итогам игры счет составил 2:1.

Счет в мачте открыли самарцы на 52 минуте встречи. После розыгрыша гостями углового Никита Салтыков отобрал мяч у Фернандеса, начал быструю атаку "Крыльев" и стал автором голевой передачи в штрафную, которую головой замкнул Сергей Бабкин. За минуту до конца основного времени после навеса в штрафную площадь Тамерлан Мусаев ударом головой сравнял счет — 1:1. На первой компенсированной минуте матча навес в штрафную Владислава Шитова замкнул минутой ранее вышедший на замену Георгий Зотов — 2:1.

В следующем матче "Крылья Советов" в Грозном сыграют с "Ахматом". Игра в рамках 3 тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России состоится в среду, 30 августа, в 18:15.