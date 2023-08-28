16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"Крылья" одержали победу над "Балтикой" в компенсированное время

Читали 12

В воскресенье, 27 августа, в шестом туре Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали калининградскую "Балтику". По итогам игры счет составил 2:1.

Счет в мачте открыли самарцы на 52 минуте встречи. После розыгрыша гостями углового Никита Салтыков отобрал мяч у Фернандеса, начал быструю атаку "Крыльев" и стал автором голевой передачи в штрафную, которую головой замкнул Сергей Бабкин. За минуту до конца основного времени после навеса в штрафную площадь Тамерлан Мусаев ударом головой сравнял счет — 1:1. На первой компенсированной минуте матча навес в штрафную Владислава Шитова замкнул минутой ранее вышедший на замену Георгий Зотов — 2:1.

В следующем матче "Крылья Советов" в Грозном сыграют с "Ахматом". Игра в рамках 3 тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России состоится в среду, 30 августа, в 18:15.

Версия для печати

Новости

Назад. 28 августа 2023
Цифровая клиника ВСК получила премию FinAward 2023 за лучший клиентский сервис
В Тольятти мужчина упал с 15 этажа
"Крылья" одержали победу над "Балтикой" в компенсированное время
В Самарской области поймали 67 пьяных водителей за три дня
В Самаре состоялся финал 15-го турнира "Лето с футбольным мячом"

В России и мире

В Самаре прошла Международная конференция "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие"

Завершилась V Международная научно-практическая конференция "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие", организованная ведущим в нефтяной отрасли России комплексным институтом по проектно-изыскательским работам "Гипровостокнефть" (входит в группу компаний "Зарубежнефть").

Разработки Росатома предложено применять в ТЭК

Госкорпорация "Росатом" предложила нефтяникам целую линейку продуктов, призванных решить проблему разрыва экономических связей с западными производителями, При этом в числе разработок имеется не только программное обеспечение, но и сетевое оборудование собственного производства. Об этом было заявлено на Пятой научно-практической конференции "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие", организованной ведущим российским проектно-изыскательским институтом "Гипровостокнефть" (входит в группу компаний "Зарубежнефть"). Мероприятие прошло в Самаре 16-17 августа.

Культура и стиль

С 25 по 27 августа в Самаре проходит маркет-фестиваль "Территория моды. Сделано в России"

На показе в торговом комплексе "Гудок" жители города смогут окунуться в мир моды, посмотреть образы, составленные самарскими дизайнерами, и поучаствовать в мастер-классах от экспертов в этой индустрии.

Люди

Кошелек

"Крыша новых впечатлений" от экскурсионного агентства "Город-Курорт"

Самара готовится приветствовать новый проект от экскурсионного агентства "Город-Курорт" — "Крыша новых впечатлений". Открытие пройдет 8 июля на крыше торгового центра "Аврора" по адресу Аэродромная 47а. Начало мероприятия запланировано на 18:00.

В Самаре открылось две точки корейского стритфуда — летнее кафе на набережной и ресторан в центре города

16 июня в Самаре произошло открытие двух точек корейского стритфуда Chicko, которые уже успели завоевать популярность среди любителей k-pop и дорам. Ресторан находится по адресу Молодогвардейская 98, а летнее кафе располагается на набережной.

Здоровье

Зумба — это для всех!

Зумба — это энергичная форма фитнеса, которая сочетает в себе элементы танца и аэробики. В основе зумбы лежит простая идея — забыть о том, что вы тренируетесь, и наслаждаться движением под зажигательную музыку. Данный вид тренировок разработан фитнес-инструктором из Колумбии Альберто Пересом в 1990-х годах.

Психолог Наталья Миронова о плюсах и минусах работы онлайн

В 21 веке психология как никогда актуальна. По сравнению с прошлыми десятилетиями эта профессия стала более востребована в обществе. Благодаря новым технологиям, профессионалы могут с легкостью оказывать помощь, не выходя из своего кабинета. Люди этой профессии помогают справиться с проблемами морально, качественно и аккуратно. Ведь сейчас общество больше времени начало уделять своему ментальному здоровью. Благодаря чему работа онлайн для психолога — это большой плюс в том, что можно быстро прийти на помощь и получить прекрасный результат.

Мой дом

Ликвидировано открытое горение при тушении лесного пожара в Жигулевском заповеднике

В понедельник, 14 августа, в 19:20 было ликвидировано открытое горение на площади 9,4 Га при тушении лесного пожара в районе Бахиловой Поляны. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Он и она