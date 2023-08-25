Бревно, шторка и быстрая пробка: вторая часть курьезных страховых случаев ВСК 2023 года

25.08.2023 13:59 Читали 17

Домашние дела часто становятся виновниками тех или иных травм у людей. Но бывают в быту и необычные ситуации. Страховой Дом ВСК представляет вторую часть курьезных страховых случаев 2023 года. Она посвящена инцидентам, произошедшим с клиентами компании в домашнем хозяйстве.

Событие № 1: Нарубила дров…

В один день 39-летняя жительница сельской местности Томской области занималась домашним хозяйством и рубила дрова. Но и этот вид спорта требует подготовки. В один момент при поднятии бревна она почувствовала неожиданную и резкую боль в руке. На медобследовании выяснилось: трещина лучевой кости правой руки. Как это произошло, до сих пор неизвестно. Но свою страховую выплату женщина получила — 7,5 тысяч рублей.

Событие № 2: Шторки

В Томской области женщина 46 лет столкнулась с опасностями в своей собственной ванной комнате. Она решила повесить новую шторку, но не учла, что керамическая поверхность ванны может быть очень скользкой и передвигаться в ней стоит с осторожностью. Поскользнувшись, она упала, сломала руку, ушибла мягкие ткани и даже получила сотрясение головного мозга. За свою хозяйственность женщина получила 15 тысяч рублей компенсации и, главное, жизненный опыт.

Событие № 3: Головокружительное шампанское

На семейном празднике в Республике Адыгея 52-летний мужчина взял на себя роль главного "бармена" и решил открыть бутылку шампанского. Но праздничные пузырьки взбаламученного игристого разыграли свою злую шутку. Газы выстрелили, как из ружья, и пробка полетела прямо в лоб нашего героя. Подарком на домашнем празднике стала травма головы. В результате клиент ВСК получил компенсацию в 22 тысячи рублей и познания о том, что шампанское может стать грозным оружием.