Завершены съемки сериала "Дело Германа" с Александром Яценко и Юлией Снигирь

Трехлетняя девочка похищена в московском цирке. Киднепперу не нужен выкуп, им движет жажда мести. Главный герой заставит родителей страдать так, как страдает сам, лишившись единственного близкого человека. Они так и не узнают, кто их наказал. Чтобы понять, за что он мстит, нужно отправиться в прошлое.
"Самым запоминающимся был первый съемочный день — сцена в больнице. Тогда на меня произвело впечатление, как работает вся съемочная группа, особенно режиссер Софья Райзман. Я знала ее как актрису, мы вместе играли в МХТ, но я не ожидала, что дебютант может так легко, иронично и профессионально разбирать сцены, так чувствовать кадр. Мне кажется, "Дело Германа" — качественный и классный сериал с невероятной актерской командой. Свою героиню Еву я очень люблю, она яркая, свободная и она максималист: если любит или ненавидит, то до конца, но ей тесно в этом обыденном мире. Я гораздо спокойнее и взвешенней, и мне было непросто ее играть", — отметила исполнительница главной роли Юлия Снигирь.
"Это история мстителя, психологическая драма с криминальным уклоном. О том, что происходит с человеком, который полностью отдается этой страсти, и как она его сжирает. Меня заинтересовала история, мне захотелось в ней сыграть. Очень простой критерий выбора, всегда им пользуюсь", — сказал исполнитель главной роли Александр Яценко.
"У нас получился какой-то невероятный каст, с которым безумно интересно работать над сериалом, с ними каждую сцену можно снимать почти как самостоятельный короткий метр. Мне кажется, жанр "Дела Германа" синтетический: здесь и драма, и драмеди, и детектив, и элементы триллера. И, думаю, после съемочного процесса он трансформируется во что-то свое", — считает режиссер проекта Софья Райзман.
Продюсеры сериала — Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков, Андрей Терешок, Андрей Бегунов и Екатерина Уруру.
О сериале "Дело Германа" (18+)
Производство: "НМГ Студия", "Киностудия КИТ"
Онлайн-кинотеатры: Wink/more.tv
Жанр: драма
Хронометраж: 48 минут
Количество серий: 8
Режиссер-постановщик: Софья Райзман
Автор сценария: Денис Уточкин
Продюсеры "Киностудии КИТ": Андрей Терешок, Андрей Бегунов, Екатерина Уруру
Продюсеры "НМГ Студии": Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков
Креативные продюсеры "НМГ Студии": Жора Крыжовников, Денис Уточкин
Ведущий продюсер: Артур Панченко
Второй режиссер: Ольга Ильина
Исполнительный продюсер: Сергей Оганесян
Оператор-постановщик: Женя Цветков
Художник-постановщик: Ольга Соколова
Художник по реквизиту: Игорь Бравичев
Художник по костюмам: Даша Фомина
В ролях: Александр Яценко, Юлия Снигирь, Евгения Симонова, Михаил Тройник, Ольга Озоллапиня, Александр Ильин младший, Мария Смольникова, Елизавета Запорожец, Мария Карпова, Агния Кузнецова, Георгий Уточкин, Игорь Хрипунов и другие.