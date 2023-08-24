Названы самые заботливые отрасли с начала 2023 года

24.08.2023 13:38 Читали 12

В 2023 году работодатели стали больше заботиться о своих сотрудниках — по итогам января-июля этого года общее число договоров ДМС, заключенных с российскими предприятиями, увеличилось на 5,8%, по данным Страхового Дома ВСК. Лидирующей отраслью стала оптовая торговля — на нее приходится 12% всех корпоративных полисов ДМС. Среди регионов основная доля заключенных договоров, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, приходится на Нижегородскую и Архангельскую области.

В число отраслей, в которых работодатели включают в соцпакет ДМС, также входят: разработка компьютерного программного обеспечения (6% заключенных договоров ДМС), риэлтерские компании (5%), логистическая отрасль (включая хранение и транспортировку товаров) (3,8%), сфера архитектуры и инженерно-технического проектирования (3,5%), строительства (3,5%), розничной торговли (3,5%), научных исследований и разработок (3,3%), головные офисы компаний (2,9%).

К сферам, которые реже всего оформляют для своих сотрудников ДМС, относятся нефтегазовая отрасль, производство текстиля, кожи и прочих готовых изделий, полиграфия, компании, занимающиеся водоочисткой, утилизацией отходов, издательский, рекламный бизнес, кино- и телевизионная индустрии, туристические, а также рекрутинговые агентства, сферы культуры и искусств — на каждую из них приходится меньше 0,1% договоров.

Регионами-лидерами по объему корпоративного ДМС являются: Москва (36,7%), Санкт-Петербург (9%), Архангельская область (3,4%), Нижегородская область (2,7%), Новосибирская область (2,3%), Томская область (2,1%). При этом самый динамичный рост спроса на корпоративное страхование здоровья сотрудников был зафиксирован в Тамбовской области (число действующих договоров в регионе выросло в 6 раз по сравнению с январем-июлем 2022 года), Ростове-на-Дону (в 1,8 раз), в Екатеринбурге (в 1,5 раза), Архангельске (рост в 1,4 раза).

Причем в каждом регионе структура востребованности ДМС по отраслям отличается и коррелирует с экономической деятельностью края. Например, в Новороссийске основной объем корпоративного страхования приходится на логистическую отрасль, в регионах с развитой сельскохозяйственной сферой — в Волгоградской области, на Ставрополье — на животноводство и растениеводство.