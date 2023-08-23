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Wink и START представили первый тизер сериала "Слово пацана"

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Видеосервисы Wink и START выпустили официальные тизер и постер восьмисерийной драмы "Слово пацана" (18+), которая рассказывает о переломном периоде в жизни страны. История разворачивается в конце 1980-х и напомнит нескольким поколениям зрителей о временах их детства и юности. Жить по-старому было уже невозможно, а как жить по-новому — никто еще не знал. Через что пришлось пройти людям, прежде чем страна вышла из кризиса.

Трейлер

Постер

Кадры со съемок

В проекте снялись Рузиль Минекаев ("‎Смычок")‎, Иван Янковский ("Фишер", "Плейлист волонтера"), Никита Кологривый ("Макс и Гусь", "Два холма") и Сергей Бурунов ("Родные", "Пара из будущего"). Режиссером проекта выступил Жора Крыжовников ("Лед 2", "Звоните ДиКаприо!"). Премьера состоится осенью эксклюзивно в онлайн-кинотеатрах Wink и START, сериал пополнит линейки Wink Originals и START Originals. Проект создан кинокомпанией TOOMUCH Production и "НМГ Студией" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").

"Слово пацана" — это история о становлении нового времени и превращении мальчиков в мужчин. Мой герой — обычный пацан, который возвращается из Афганистана и понимает, что улица и страна в целом перестали жить по тем правилам, которые были раньше. Он начинает искать свое место под солнцем в мире, меняющемся на глазах. Съемки в проекте стали для меня счастливым периодом жизни и в то же время определенным вызовом, потому что из-за графика мне нужно было успеть за три недели погрузиться в историю и в персонажа. Я всегда хотел поработать с режиссером Жорой Крыжовниковым, и было очень лестно, что он увидел именно меня в роли Вовы"‎, — отметил исполнитель главной роли Иван Янковский.

"‎В "Слове пацана" нам захотелось вспомнить 80-е, которые, бесспорно, были ярким периодом. Мы тщательно подходили к воссозданию эпохи — в кадре нет случайных вещей. Художники проекта консультировались с экспертами, смотрели ТВ-передачи того времени, фотографии, архивы. Нам помогло и то, что режиссер проекта Жора Крыжовников рос в это время и хорошо его помнит"‎, — подчеркнула продюсер проекта Галина Стрижевская.

Проект "‎Слово пацана"‎ стал участником фестиваля онлайн-кинотеатров "‎Новый сезон"‎, который пройдет с 7 по 12 сентября в Сочи, на курорте "Роза Хутор". Показ первых эпизодов состоится в заключительный день фестиваля.

Сюжет сериала переносит во время, когда перестройка уже шагнула с кремлевских трибун на улицы больших и малых городов. Советский Союз умирает на глазах, и вместе с предчувствием перемен, свободой слова, музыки и цен появляется и свобода от совести, граничащая с беспределом. Пока родители борются за выживание, брошенные всеми дети сбиваются в уличные стаи и "бьются за асфальт". Бьются в буквальном смысле, чтобы контролировать все, что стоит на их земле или передвигается по ней. Среди всеобщей нищеты — понятные правила жизни, поддержка и слово пацана, которое сильнее клятвы. Но дружба и понятия о справедливости все больше смешиваются с насилием и криминалом.

О сериале "Слово пацана" (18+)

Производство: Toomuch Production, "НМГ Студия", при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ")

Страна производства: Россия

Год производства: 2023

Режиссер-постановщик: Жора Крыжовников

Оператор-постановщик: Юрий Коробейников

Авторы сценария: Жора Крыжовников, Андрей Золотарев

Продюсеры "НМГ Студии": Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков

Продюсеры Wink: Александр Косарим, Антон Володькин

Продюсеры START: Эдуард Илоян, Георгий Шабанов, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк, Денис Жалинский

Креативные продюсеры "НМГ Студии": Жора Крыжовников, Денис Уточкин

Продюсер: Галина Стрижевская

Художник по костюмам: Дарья Фомина

В ролях: Иван Янковский, Сергей Бурунов, Никита Кологривый, Юлия Александрова, Елизавета Базыкина, Анастасия Красовская, Анна Пересильд, Лев Зулькарнаев, Рузиль Минекаев, Антон Васильев, Иван Макаревич, Леон Кемстач, Вячеслав Копейкин, Григорий Дудник, Ярослав Могильников и другие.

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Назад. 23 августа 2023
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