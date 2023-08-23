В Самарской области пропала 28-летняя женщина

23.08.2023 14:58 Читали 12

В Самарской области правоохранители разыскивают пропавшую без вести жительницу с. Старый Буян Красноярского района Татьяну Лизину. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

28-летняя женщина ушла из дома 1 августа и не вернулась. Она может нуждаться в медицинской помощи.

Приметы пропавшей: на вид 30-35 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, голубые глаза, русые волосы, прямой приподнятый нос, отсутствует половина большого пальца правой ступни.

Всех, кто видел женщину или располагает информацией о ее местонахождении, правоохранители просят обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части О МВД России по Красноярскому району (8846) 572-13-78, либо 102.