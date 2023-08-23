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Задержан один из подозреваемых в сожжении заживо в ритуальном салоне

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В Самаре задержали 54-летнего Георгия Цицерова, которого подозревают в поджоге магазина ритуальных услуг. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Напомним, ночью 18 ноября 2022 г. на ул. Авроры сгорел магазин ритуальных услуг. В пожаре погибла 31-летняя женщина. Кроме того, тяжелые ожоги получил 61-летний мужчина и через 10 дней скончался в больнице.

Уголовное дело возбудили по п. "е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное группой лиц общеопасным способом").

Следствие считает, что к поджогу причастны 32-летний Аршак Енгибарян и Георгий Цицеров. Их объявили в розыск, а потом заочно арестовали.

Недавно Цицерова задержали. На допросе он признал причастность к поджогу.

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Назад. 23 августа 2023
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