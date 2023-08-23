Задержан один из подозреваемых в сожжении заживо в ритуальном салоне

Напомним, ночью 18 ноября 2022 г. на ул. Авроры сгорел магазин ритуальных услуг. В пожаре погибла 31-летняя женщина. Кроме того, тяжелые ожоги получил 61-летний мужчина и через 10 дней скончался в больнице.
Уголовное дело возбудили по п. "е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное группой лиц общеопасным способом").
Следствие считает, что к поджогу причастны 32-летний Аршак Енгибарян и Георгий Цицеров. Их объявили в розыск, а потом заочно арестовали.
Недавно Цицерова задержали. На допросе он признал причастность к поджогу.