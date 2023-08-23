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"Ладья" разгромила "Красноярских Рысей" - 5:1

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Тольяттинская "молодежка" одержала уверенную победу во втором туре Кубка Родиона Амирова.

Тренерский штаб "Ладьи" в преддверии матча с "Красноярскими Рысями" сделал несколько заметных корректировок в составе и внес в заявку на встречу практически всех приехавших в Уфу хоккеистов, за исключением Данилы Овчарика и Дмитрия Иванова. Кроме того, к команде присоединились Эмиль Абдуллин и Александр Бажухин, находившиеся до этого в Челябинске в расположении "Лады". Пост №1 на этот раз занял Семен Фролов.

Поединок начался по вчерашнему сценарию - соперник заработал несколько удалений за короткий промежуток времени, однако на этот раз тольяттинцы реализовали лишнего. При игре в формате "5×3" подопечные Сергея Лопушанского спокойно расставились в чужой зоне, устроили короткую перепасовку, а затем Кирилл Горбунов броском в касание из центра круга вбрасывания поразил створ. 1:0. Далее "Красноярские Рыси" ненадолго завладели инициативой и даже заработали буллит после фола Матвея Кривоножкина, но Эдуард Бинеман свою дуэль Семену Фролову проиграл. Вскоре голкипер "Ладьи" блеснул уже своими ассистентскими навыками, когда его команда была в меньшинстве - Фролов отдал шикарный по точности пас под дальнюю синюю линию, выведя своих партнеров в контратаку "2 в 1", которая увенчалась голом Кирилла Гаврилова. 2:0. И все же красноярцы забили в ходе этого большинства усилиями Степана Баськова - 2:1.

Во втором периоде игроки "Ладьи" продолжили наседать на владения "Красноярских Рысей", однако забить долгое время у них не получалось. Ситуация изменилась ближе к перерыву, когда Денис Ермолович проявил индивидуальное мастерство, прорвавшись к воротам Ильи Травкина сквозь плотную красноярскую оборону, и хладнокровно завел шайбу в цель - 3:1. А за 39 секунд до сирены Остап Маслов мощнейшим по силе выстрелом с ползоны реализовал очередное тольяттинское большинство - 4:1.

Третья двадцатиминутка полностью прошла под диктовку подопечных Сергея Лопушанского. Несмотря на огромное количество созданных моментов, хоккеистам "Ладьи" удалось отличиться лишь однажды - за две минуты до конца встречи Константин Двуреченский отдал пас от борта на дальний пятак и Антон Битев установил финальный результат. "Ладья" победила - 5:1!

Следующий матч на Кубке Родиона Амирова тольяттинский коллектив проведет в среду, 23 августа. Оппонентами станут магнитогорские "Стальные Лисы" и игра стартует в 9:00.

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Назад. 23 августа 2023
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