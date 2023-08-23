ВСК застраховала гражданскую ответственность ООО "СГснаб"

23.08.2023 14:24 Читали 17

Сыктывкарский филиал Страхового Дома ВСК защитил гражданскую ответственность владельца опасного производственного объекта (ОПО) — общества с ограниченной ответственностью "СГснаб".

Страховая защита действует до 2024 года. Согласно договору, застрахованы свыше 40 резервуарных установок и газозаправочных станций. В случае аварии на объектах будет возмещен ущерб, нанесенный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц. Стоимость контракта составила более 170 тыс. рублей.

ООО "СГснаб" — уполномоченная организация по поставке сжиженного углеводородного газа (СУГ) для бытовых нужд населения на территории Республики Коми. В составе предприятия эксплуатируются две газонаполнительные станции: Сыктывкарская и Усогорская, которые обеспечивают бесперебойное газоснабжение через групповые установки до квартир потребителей.