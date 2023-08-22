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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Сугробы, "бублики" и опасная рыбалка: первая часть курьезных страховых случаев ВСК 2023 года

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Когда речь заходит о страховых случаях, чаще всего это серьезные и, возможно, неинтересные для обывателя происшествия. Но даже ЧП бывают необычными и запоминающимися. Страховой Дом ВСК представляет первую часть курьезных страховых случаев 2023 года. Она посвящена инцидентам, произошедшим в зимнее время года.

Событие № 1: Маленький экстремал

Жители села в Курганской области зимой 2023 года стали свидетелями смелости 12-летнего экстремала. Обнаружив большой сугроб возле дома, мальчик оценил его размеры, рассчитал траекторию полета и придумал классный трюк. Поднявшись на крышу строения, ребенок без страха и сомнений совершил дерзкий прыжок. Вот только сугроб оказался не таким мягким, как он думал. Стоимость прыжка оказалась высока: ушибы, вывих, слезы и бесценный жизненный опыт. Утешением послужили 5 тысяч рублей компенсации по страховому случаю.

Событие № 2: Коварный тюбинг

31-летняя жительница Ульяновской области впервые в жизни захотела опробовать тюбинг. К сожалению, "бублик" не оценил ее стремление развлечься и на первой же кочке сбросил пассажирку на заснеженную трассу. Докатываться вниз ей пришлось кубырем. Итог неутешительный: ушибы, переломы руки и ребер. Храбрость героини не осталась незамеченной — она получила 30 тысяч рублей, чтобы быстрее оправиться и снова покорять снежные вершины.

Событие № 3: Улов обморожения

Зимняя рыбалка — увлечение на любителя, но абсолютно каждый знает, что главный ее риск — провалиться под лед, если он недостаточно крепок. Однако даже с толстым льдом никто не застрахован попасть в неприятность. 36-летний мужчина из Тюменской области пришел на водоем, прорубил лунку и начал готовиться забрасывать в нее наживку. Но неожиданно его нога соскользнула в отверстие и застряла в тисках льда. Когда пришла помощь, рыбак уже получил обморожение, вывих и ушибы мягких тканей. Согрела душу только компенсация по страховому случаю в размере 33 тысяч рублей.

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Новости

Назад. 22 августа 2023
Сугробы, "бублики" и опасная рыбалка: первая часть курьезных страховых случаев ВСК 2023 года
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