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"Большая битва": Wink представляет документальный сериал об MMA

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"Студия Видеопрокат" Сергея Бондарчука и Алексея Киселёва, "НМГ Студия" и Wink Originals при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ") представили первый трейлер и постер 8-серийного документального проекта об ММА "Большая битва" (16+), премьера которого состоится 22 сентября 2023 года в видеосервисе Wink.

Трейлер

ММА (Mixed Martial Arts — смешанные боевые искусства) — важный для России вид спорта. С конца 90-х годов наши спортсмены побеждают в международных турнирах и становятся лидерами топовых промоушенов. Хабиб, Пётр Ян, Фёдор Емельяненко, Олег Тактаров и Ислам Махачев — каждый из них внёс огромный вклад в развитие смешанных единоборств, но никогда никто из них откровенно не рассказывал о том, чего стоит победа в ММА.

Впервые зрители смогут попасть в закулисье самого закрытого спорта в мире. Пот и кровь профессиональных бойцов — их путь к всемирной славе и богатству из далеких деревень и нищеты. Как за два десятилетия, ММА стал спортом номер один в мире, и кто стоит за этим успехом. Истории легендарных тренеров и школ — как растили будущих чемпионов, обратная сторона боев — что скрывают менеджеры и промоушены и какой ценой бойцы получают своё признание. Вместе с ведущими бойцами ММА создатели попытаются понять, что заставляет этих людей каждый раз преодолевать себя и выходить в клетку?

В прошлом году "Студия Видеопрокат" ("Балет", "Актрисы", "Псих") объявила о запуске производства оригинального документального контента. Первым проектом направления станет документальный сериал "Большая битва", шоураннером которого выступает Сергей Бондарчук.

Сергей Бондарчук, продюсер "Студии Видеопрокат", шоураннер документального сериала "Большая Битва":

"Большая битва" — наш первый документальный проект. Мы пробуем себя в этом жанре и пробуем на дорогой мне истории существования смешанных единоборств в России. Как начиналось развитие этого вида спорта, что о нем говорят сами бойцы: как они готовятся и идут к победе на протяжении многих и многих лет. С чего начинали и где находятся сейчас. Все это мы хотим показать молодым спортсменам — чтобы они поняли, какая это непростая, но увлекательная жизнь. Хотим рассказать про единоборства и не знакомой с этим спортом аудитории: чтобы они увидели, чем жертвуют спортсмены ради первых мест и поднятой в конце поединка руки".

Александр Косарим, директор по контенту видеосервиса Wink:

"Документальный сериал "Большая битва" — это во всех смыслах сильный проект. Истории о людях, которые сделали себя сами, завоевав признание во всем мире. Без российских спортсменов MMA был бы совсем не таким. Новый сериал будет интересен не только тем, кто следит за этим видом спорта, но и самому широкому кругу зрителей. В нем много полезной информации, в том числе о психологических тонкостях, которые важны как в спорте, так и в любой карьере. Известные спортсмены расскажут, как мотивировать себя и превращать поражения в достижения".

Премьера документального сериала "Большая битва" состоится 22 сентября 2023 в видеосервисе Wink (СП "Ростелекома" и НМГ).

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Назад. 22 августа 2023
"Большая битва": Wink представляет документальный сериал об MMA

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