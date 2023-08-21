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"Ростелеком" показал самарцам финал "Библиотекаря" за день до премьеры

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"Ростелеком" организовал предпоказ восьмой серии экшен-триллера "Библиотекарь" в самарской галерее "Новое пространство". Около 150 жителей города посмотрели заключительный эпизод сериала накануне его премьеры на Wink Originals и more.tv.

Зрители встретились с художником по костюмам Светланой Михаленко, принимавшей участие в проекте. Поклонники сериала узнали, как создавались образы фантастических персонажей, а также оценили наряд одной из героинь "Библиотекаря". Авторы самых интересных вопросов получили на память футболки с логотипом сериала и автографом известного дизайнера.

Светлана Михаленко, художник по костюмам сериала "Библиотекарь":

"От книжных описаний доспехов в сериале мы отошли довольно далеко. Некоторые эпизоды снимались в сорокаградусную жару: нужно было дать актерам возможность двигаться и хоть немного остывать в перерывах. Поэтому куски линолеума или металлические противни мы заменяли обивкой дивана, резиновыми бигуди, деталями от мясорубки. Части костюма крепили между собой липучкой, чтобы их можно было легко расстегнуть".

Исход вечной битвы добра и зла в сериале поклонники кинокартины смогли переосмыслить, написав собственный финал для конкурса компании в социальных сетях "Почувствуй себя сценаристом". Авторов лучших работ "Ростелеком" наградил подарками.

Светлана Белоглазова, заместитель директора Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"Мы удивили зрителей, показав им финальную серию киноэпопеи до ее официального релиза. Но еще больше любители жанра удивили нас, создав собственные фантастические миры. Сюжетные линии, представленные конкурсантами, детально проработаны и выходят за рамки первого сезона".

Роман Михаила Елизарова "Библиотекарь", который лег в основу сериала, в 2008 году получил литературную премию "Русский Букер". Книга переведена на многие языки и стала бестселлером во Франции, Италии, Англии, Японии, Китае и Сербии.

По сюжету актер-неудачник Алексей Вязинцев узнает, что при загадочных обстоятельствах убит его отец. Алексей едет в Широнино, родной город отца, чтобы продать его квартиру, но вместо этого оказывается втянут в череду опасных событий.

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Назад. 21 августа 2023
"Ростелеком" показал самарцам финал "Библиотекаря" за день до премьеры

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