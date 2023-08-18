В СИЗО умер экс-медиаменеджер, задержанный за ограбление интим-магазина

18.08.2023 14:36 Читали 15

Валерий Ржевский, ставший известным после появления видео с ограблением магазина "для взрослых", сегодня скончался в СИЗО. Информацию подтвердила его бывшая супруга.

"Предварительно - сердечный приступ. Несмотря ни на что, пусть он останется в сердце и памяти каждого, кто его знал, молодым, талантливым, веселым, добрым, каким он точно мог быть. О времени и месте прощания сообщу позже", - сообщила экс-супруга.

Напомним, ЧП произошло на ул. Ново-Вокзальной в Самаре. Мужчина пришел в интим-магазин и начал кричать на продавца на иностранном языке. Затем заставил ее лечь на пол, стал лупить со всей силы длинной ложкой для обуви со словами "Учи английский" и нецензурной бранью. Далее мужчина отошел и стал спрашивать, где кнопки вызова охраны. Девушке удалось убежать. Тогда мужчина забрал технику.

Нападавшего задержали и отправили в СИЗО. Мужчине грозило принудительное лечение.