В Тольятти маленькая девочка пожаловалась прохожей, что боится идти домой

18.08.2023 15:26 Читали 15

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию, которая была освещена в СМИ и соцсетях, - о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию малолетней в городе Тольятти Самарской области.

Девочка дошкольного возраста более получаса находилась на улице без присмотра родителей. Она сообщила неравнодушной местной жительнице, сопроводившей ее к дому, что боится родителей, так как они ее обижают. Когда объявилась мать девочки, она высказала угрозы расправы в адрес указанной женщины и ее семьи.

В СУ СК России по Самарской области начата процессуальная проверка.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Самарской области Марату Галиханову представить доклад о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по ее итогам решении.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.