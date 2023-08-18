В Тольятти маленькая девочка пожаловалась прохожей, что боится идти домой

Девочка дошкольного возраста более получаса находилась на улице без присмотра родителей. Она сообщила неравнодушной местной жительнице, сопроводившей ее к дому, что боится родителей, так как они ее обижают. Когда объявилась мать девочки, она высказала угрозы расправы в адрес указанной женщины и ее семьи.
В СУ СК России по Самарской области начата процессуальная проверка.
Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Самарской области Марату Галиханову представить доклад о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по ее итогам решении.
Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.