В Сызрани разыграют "Кубок губернатора Самарской области по конному спорту"

18.08.2023 15:24 Читали 12

С 18 по 20 августа в сызранском КСК "Виола" (ул. Керамическая, 4) пройдут соревнования "Кубок Губернатора Самарской области по конному спорту".

В программе запланированы парад открытия, соревнования по конкуру и выездке, конкурс на лучшую шляпку (участвуют все желающие), выставка народных ремесел, мастер-класс гончаров, катание на пони.

Помимо просмотра спортивной программы, гости соревнований смогут посетить буфет и пообщаться за чашечкой ароматного чая, а также приобрести памятные сувениры.

Соревнования имеют статус региональных и являются квалификационными к выполнению разрядных нормативов. Главный судья - Е.В.Путилина (Москва)

Начало - в 9:00, вход свободный.