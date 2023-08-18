В Сызрани разыграют "Кубок губернатора Самарской области по конному спорту"

В программе запланированы парад открытия, соревнования по конкуру и выездке, конкурс на лучшую шляпку (участвуют все желающие), выставка народных ремесел, мастер-класс гончаров, катание на пони.
Помимо просмотра спортивной программы, гости соревнований смогут посетить буфет и пообщаться за чашечкой ароматного чая, а также приобрести памятные сувениры.
Соревнования имеют статус региональных и являются квалификационными к выполнению разрядных нормативов. Главный судья - Е.В.Путилина (Москва)
Начало - в 9:00, вход свободный.