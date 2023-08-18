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ПСБ первым из российских банков тестирует расчеты в цифровых рублях

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ПСБ первым на российском рынке начал пилотирование операций с реальными цифровыми рублями, которые выпускаются на платформе цифрового рубля Банка России и с 1 августа 2023 года утверждены как новая форма национальной валюты.

В рамках пилотирования фокус-группа из сотрудников ПСБ будет проводить операции по счетам цифрового рубля, открытым в мобильном приложении ПСБ.

Участники фокус-группы будут пополнять свои цифровые кошельки, делать переводы цифровых рублей, оплачивать товары и услуги по QR-коду компаний, участвующих в пилотном проекте, оформлять возврат товаров c обратным зачислением цифровых рублей на цифровой счет клиента, а также смогут настроить в мобильном банке простые автопереводы цифровых рублей.

Архитектура цифровой платформы, разработанная Банком России, позволяет клиенту всего один раз зарегистрироваться через мобильное приложение ПСБ, получить доступ к цифровому счету и проводить операции в новом формате.

Хранение и учет цифровых рублей осуществляет Банк России. Все расчеты в цифровых рублях производятся с использованием криптографической защиты и шифрования.

Пилотный проект будет реализован в несколько этапов, что позволит отработать все повседневные расчетные операции, сделав цифровой рубль удобным и понятным средством платежа и перевода. Постепенно список операций с использованием цифрового рубля в рамках пилотного проекта будет расширяться.

"Цифровой рубль — значимый для национальной платежной инфраструктуры проект, который создает новые возможности для всех участников платежной индустрии. Население получит новый инструмент для быстрых безопасных переводов и платежей в цифровой валюте, компаниям новая технология расчетов упростит проведение сделок и решит вопрос с автоматизацией платежей, государственные предприятия смогут повысить эффективность администрирования бюджетных выплат. Развитая цифровая инфраструктура и компетенции команды ПСБ позволяют нам принимать активное участие во всех проектах по внедрению цифрового рубля. Сегодня ПСБ прорабатывает все возможные сценарии клиентского пути на реальных операциях с цифровыми рублями, что закладывает основу для бесперебойных и удобных платежей с использованием нового платежного инструмента", — отметил старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц.

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Назад. 18 августа 2023
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