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Индекс деловой активности предпринимателей Самарского региона обновил исторический максимум

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Во 2 квартале 2023 индекс деловой активности Самарской области составил 54,2 пункта — это максимальное значение с начала исследования самарского регионального индекса RSBIr, которое ежеквартально проводит ПСБ и общественная организация МСП "Опора России", опрашивая владельцев и руководителей компаний МСБ.

"Повышению индекса RSBIr в Самарской области способствовали существенное улучшение фактической выручки малых и средних предприятий, активное расширение кадрового состава компаний, а также позитивные ожидания инвестиционной активности в ближайшие месяцы", — отмечает Виталий Белоцкий, региональный директор дополнительного офиса "Самарский" ПСБ.

Основные тенденции

Индекс деловой активности Самарской области находится в стадии роста с начала 2023 года. Во 2 квартале текущего года регион не только сохранил его высокий показатель, но и обогнал общероссийский, который составил 53,1 пункта.

В общем региональном рейтинге Самарская область заняла 18 место из 50 крупнейших регионов по уровню деловой активности, расположившись между Пермским краем и Смоленской областью.

Доступность кредитов в Самарской области сохраняется на умеренном уровне, схожим со среднероссийским, но немного снизилась после пика в предыдущем квартале и составила 55,1 пункт (-2,5 п. п., кв/кв). При этом по итогам 2 квартала удовлетворённый спрос на кредиты среди компаний сегмента МСБ оказался выше неудовлетворенного в 2 раза и составил 22%.

Инвестиционная активность в Самарской области находится на максимуме с 4 квартала 2021 года. Количество компаний, которые сократили вложения в бизнес, за квартал уменьшилось на 4 п. п. и составило 11%. При этом треть (33%) опрошенных предпринимателей планируют нарастить инвестиции в расширение своего бизнеса в 3 квартале, в то время как только 6% представителей МСБ — сократить.

Компонента кадры в Самарской области также продемонстрировала существенный рост, достигнув 57,9 пунктов, что на 5 п. п. выше общероссийского параметра. Доля самарских предпринимателей, нарастивших штат сотрудников, увеличилась до 16% (+10 п. п., кв/кв.). Значительно снизилась доля МСБ, сокращающих штат, и достигла 15% (-10 п. п., кв/кв). Более того, в 3 квартале предприниматели планируют масштабно расширять численность сотрудников: 34% компаний сообщили о намерении увеличивать найм новых сотрудников.

Наименее активно сотрудников ищут торговые компании и предприниматели сферы услуг. Производственный сектор, напротив, — более заинтересован в новых кадрах.

Продажи остаются в зоне спада** — индекс составил 47,2 пункта. При этом это максимальное значение компоненты за весь период исследования, тем не менее показателю пока не удалось войти в зону роста.

Фактическая выручка самарских предпринимателей оказалась значительно лучше значений за предыдущие периоды: 17% (+8 п. п.) компаний отметили увеличение объемов продаж — это выше, чем в целом по России.

Ожидания предпринимателей на 3 квартал оптимистичны — увеличения выручки ожидают 24% участников опроса и только 19% — ее снижения.

*Индекс RSBIr — ежеквартальное региональное исследование настроений малого и среднего бизнеса, организованное ПСБ совместно с "Опорой России". Опрашиваются представители МСБ (малый и средний бизнес) из 85 регионов: владельцы и топ-менеджеры более 4500 компаний сектора МСБ по всей Российской Федерации.

**Значение индекса выше 50 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50 пунктов — снижение. Если индекс остается равен 50 пунктам — на рынке наблюдается стагнация.

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Назад. 18 августа 2023
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