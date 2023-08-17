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Слезы, прочь: цифровая премьера сериала "Плакса" состоится 28 сентября в Wink

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Премьера 8-серийной музыкальной драмы "Плакса" от Сергея Жукова состоится 28 сентября 2023 года эксклюзивно в видеосервисе Wink. Это совместный проект компании "РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН", видеосервиса Wink и телеканала СТС. Сериал войдет в линейку Wink Originals. Телепремьеру покажет в новом сезоне канал СТС.

"Плакса" вошла в конкурсную программу фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон", который пройдет в Сочи с 7 по 12 сентября. Кстати, именно Сочи стал в сериале городом Новоморском, в котором происходит действие. К фестивалю "РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН", Wink и СТС представили:

тизер-трейлер;

постер.

По сюжету сериала "Плакса" главная героиня — школьница Маша (Ника Жукова) — вместе с родителями вынуждена переехать из Москвы в Новоморск. После элитной гимназии на Рублевке девочке непросто мириться с порядками провинциальной школы. В новой школе она становится жертвой буллинга — изощренного психологического и физического преследования со стороны одноклассниц. Оно становится особенно жестким из-за чувств, вспыхнувших у Маши к парню (Алексей Онежен) главной звезды и бунтарки школы Крис (Диана Енакаева). С подачи Крис к Маше приклеилось прозвище "Плакса". Справляться с проблемами и слезами героине помогает только музыка и группа, которую она собрала вместе с другими учениками (Ваня Дмитриенко, Даниил Муравьёв, Софья Николаева).

Сериал "Плакса" — сложный и масштабный проект, снимая который творческая группа не шла ни на какие компромиссы. В кадре нет ничего случайного, всё несет смысловую нагрузку. Так, создатели долго выбирали дом бабушки (Ирина Розанова), к которой вынуждена перебраться Маша с мамой (Агата Муциенице). Его нашли в старом и очень атмосферном сочинском дворике. Каждая деталь в кадре и костюмы работают на достоверность истории, они безусловно узнаваемы сегодняшними школьниками. Точно так же, как и вкусы, стиль поведения, привычки и сленг подрастающего поколения — ведь в ролях очень молодые актеры, для которых это естественная среда.

Фото со съемок

"Плакса" — это первый за очень долгое время сериал для подростков, в котором музыка играет одну из главных ролей. Но музыкальный — не значит поверхностный. В сериале мы поднимаем очень важную проблему школьного буллинга, с которым сталкиваются дети и как бы не замечают взрослые. У нас получился откровенный разговор об этом, что наверняка найдет отклик в сердцах школьников и их родителей. Для сериала написано 12 песен, большинство из которых исполнила Ника Жукова, а три, включая дуэтную с Никой, исполнил популярный певец Ваня Дмитриенко. Для него наш сериал станет дебютной актерской работой. В каждом эпизоде "Плаксы" будет представлен видеоклип — такого раньше в сериалах никто не делал. Через эти клипы раскрываются характер и эмоции главной героини. Музыка помогает ей справляться с проблемами, сохранить свой внутренний мир, бороться за любовь. И я мечтаю, что, как когда-то после "Ранеток", девчонки и мальчишки вновь возьмутся за гитары, а в итоге на нашей музыкальной сцене появится много новых ярких талантов", — отметил Сергей Жуков, генеральный продюсер, композитор сериала "Плакса" и отец Ники.

"Сериал "Плакса" берется за сложную и болезненную для подростков проблему, но вселяет в них надежду. Буллинг отравляет жизнь огромному количеству школьников. Но если подросток начинает понимать причины происходящего, видеть манипуляции, распознавать приемы газлайтинга и прочего психологического насилия, он уже становится сильнее. В этом смысле "Плакса" — видеоэнциклопедия для детей и взрослых по всем этим приемчикам. Будет замечательно, если зрители сериала поймут, что они не одни, что зло не всесильно, и найдут способы защиты своего я", — подчеркнул Антон Володькин, генеральный директор видеосервиса Wink (СП "Ростелекома" и НМГ).

О сериале "Плакса" (16+)

Производство: "РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН", Wink, СТС

Жанр: музыкальная драма

Хронометраж: 48 минут

Количество серий: 8

Режиссер-постановщик: Андрей Силкин

Оператор-постановщик: Денис Панов

Генеральный продюсер: Сергей Жуков

Продюсеры СТС: Максим Рыбаков, Антон Федотов, Владимир Неклюдов

Продюсеры Wink: Антон Володькин, Александр Косарим

Музыкальный продюсер: Сергей Жуков

Креативный продюсер: Вадим Бакунев

Исполнительные продюсеры: Ксения Белоусова, Георгий Розинов

Сценаристы: Ирина Гурьянова, Сергей Жуков, Оксана Барковская, Вадим Бакунев, Алина Луну

В ролях: Ника Жукова, Ваня Дмитриенко, Агата Муцениеце, Роман Маякин, Ирина Розанова, Татьяна Орлова, Екатерина Семёнова, Никита Тарасов, Елена Захарова, Анна Гуляренко, Светлана Колпакова, Анна Зайкова, Диана Енакаева, Даниил Муравьёв, Алексей Онежен, Софья Николаева, Алексей Демидов, Афина Лукиди, Даниил Чибриков, Адам Кумаев и другие.

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Назад. 17 августа 2023
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