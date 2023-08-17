17.08.2023 13:20 Читали 31

Страховой Дом ВСК выяснил, в каком регионе России и в каком возрасте школьники чаще получают травмы в летний период. Анализ¹ проводился в возрастной категории от 6 до 17 лет.

Согласно статистике урегулированных страховых случаев ВСК, летом дети обращаются в медицинские учреждения чаще всего с переломами конечностей и ушибами. Основную долю происшествий с маленькими россиянами в летний период составляют спортивные и бытовые травмы. Самыми опасными видами физических активностей являются катание на велосипеде (14% спортивных травм), игра в футбол (11%) и катание на самокатах (9%). Безопаснее всего для детей летом - пребывание в детских лагерях и посещение аквапарков (не более 2%).

Наиболее подвержены травмам школьники из Москвы. Их доля в общей структуре страховых случаев составляет 25%. Также в пятерку по числу повреждений вошли дети из Удмуртии (12%), Челябинской области (7%), Башкортостана (5%) и Кирова (4%). В прошлом году антирейтинг выглядел следующим образом (в порядке убывания): Удмуртия, Кировская область, Башкортостан, Челябинская область, Пермский край.

Самый травмоопасный возраст - 14 лет. Именно на него приходится наибольшая доля среди всех страховых случаев - 14%. Чуть реже повреждения летом получают школьники 13 (12,8%), 15 (11,5%) и 11 (11,5%) лет. Школьники в возрасте 6-8 лет реже сталкиваются с травмами. Их совокупная доля не превышает 7%.

Самые серьезные повреждения также получают подростки. Если в среднем размер компенсации (которая зависит от тяжести травмы) составляет 16,5 тыс. рублей, то средняя сумма выплаты детям в возрасте 17 лет составляет почти 37 тыс. рублей.

¹ На основе портфеля Страхового Дома ВСК в субъектах РФ